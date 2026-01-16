Polovni automobili do 4.000 evra: Malo troše, jeftini su za održavanje, a među njima ima i porodičnih modela

Šta mislite o ovoj listi?

Izvor: Shuterrstock

Za one koji kupuju svoj prvi polovni automobil ili one koji ne žele da izdvoje veliki novac za narednu kupovinu četvorotočkaša, budžet do 4.000 evra smatra se sasvim dovoljnim da nađete model koji vam odgovara, da za njega kasnije ne dajete čitavo bogatstvo kako biste ga popravili i da može da vam obeća neko vrijeme bezbjedne vožnje, bez čestih kvarova.

Međutim, ono što za taj novac možete da očekujete jesu automobili stari i po više od 15 godina i sa ozbiljnom pređenom kilometražom.

Zbog toga je svaku kupovinu polovnog automobile poželjno obaviti na ovlašćenom auto-placu ili od provjerenog prethodnog vlasnika, po mogućnosti uz prisustvo automehaničara koji bi vam pomogao u izboru, kao i uz priliku da samo vozilo isprobate prije nego što izdvojite svoj novac.

Pored tehničkih karakteristika, pri izboru polovnog automobila ne treba zanemariti ni vizuelni izgled i opremu vozila. Kada se ispune svi ovi uslovi, lako je identifikovati modele koji nude najbolji odnos cijene i kvaliteta u okviru predviđenog budžeta.

Istraživanja oglasa za polovnjake u Srbiji pokazuju da se među vozilima do 4.000 evra najčešće nalaze modeli evropskih proizvođača, što ukazuje na stabilnost i dostupnost dijelova, ali i na dugovječnost ovih vozila.

Folksvagen Polo, praktičan gradski izbor

Jedan od najprisustnijih polovnjak modela je upravo čuveni Polo. U cjenovnoj kategoriji do oko 4.000 evra često se mogu pronaći primjerci godišta oko 2005-2012. sa kilometražom približnom od 150.000 do 230.000 km, što ga čini čestim izborom kupaca koji žele ekonomičan i kompaktan automobil za gradsku i prigradsku vožnju.

Oni koji ga već voze kažu da je ekonomičan, da ne troši mnogo i ne zahtijeva veliki novac za održave.

Podaci sa oglasa pokazuju da se ovakvi primjerci redovno pojavljuju u oglasima u tom cjenovnom rangu.

Prodaja polovnih automobila

Izvor: Bogdan Vacarciuc/Shutterstock

Opel Korsa, jeftino i funkcionalno

Opel Korsa je još jedan često pojavljivani automobil u cjenovnoj klasi do 4.000 evra. U aktuelnim oglasima mogu se naći primjerci godišta oko 2008–2013. sa kilometražom oko 230.000 km. Zbog niskih troškova održavanja i praktične veličine, posebno je popularan kod mlađih vozača i za svakodnevnu gradsko-prigradsku upotrebu.

Fijat Grande Punto, stabilna ekonomična opcija

Iako nije njemački, za koji se mnogi odlučuju zbog pouzdanosti, ovaj model je često zastupljen na tržištu polovnih automobila i zbog evropske proizvodnje (u Italiji/Italija) spada u pristupačne i jednostavne automobile za održavanje.

Primjerci iz 2010–2012. godišta sa kilometražom do 250.000 km se mogu pronaći u okvirima budžeta do 4.000 evra, često kao ekonomična alternativa klasičnim njemačkim hečbekovima. Oni se takođe nerijtko koriste kao porodični automobili, ali ih brojni vozači kupuju kao drugi automobil zbog male potrošnje.

Dačija Logan, prostran i praktičan

Model koji se nerijetko pojavljuje u oglasima, a u cjenovnom je rangu do 4.000 evra, je Dačija Logan, namijenjen onima kojima treba malo više prostranstva i može se ocijeniti i dobrim porodičnim automobilom.

Godište proizvodnje je takođe oko 2010. godine, a kilometraža koju možete naći po toj cijeni je nešto veća, do 300.000 km.

Folksvagen Golf plus, vozila za duga putovanja

Na domaćem tržištu povremeno se pojavljuju VW Golf modeli (npr. Golf Plus 1.9 TDI) koji mogu biti blizu ili ispod granice od 4.000 evra, uz kilometražu oko 200.000–250.000 km i godišta oko 2008.

Ovi dizel modeli, iako stariji, poznati su po izdržljivosti i ekonomičnoj potrošnji na dužim relacijama, pa se često traže i među entuzijastima koji svaki evro uračunavaju u servisni fond.

(EUpravo zato)