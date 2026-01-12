"Molim vas, nemojte to da radite": Upozorenje čuvenog mehaničara, ova greška zimi može da uništi vaš motor

Poznati američki automehaničar upozorio je vozače da jedna česta greška, naročito tokom zimskih mjeseci, može dovesti do ozbiljnih i skupih oštećenja motora.

Izvor: Shutterstock/Prasit Rodphan

Američki automehaničar i jutjuber Skoti Kilmer, čiji kanal ima 6,43 miliona pretplatnika, upozorava vlasnike automobila na benzin i dizel motore da bi mogli oštetiti svoja vozila ako naprave grešku koju neki često prave, posebno zimi. Kilmer je naglasio da korišćenje obične čiste vode umjesto antifriza može biti velika greška.

Iako je voda ključna za hlađenje vozila, antifriz je posebno dizajniran kako bi sprečio "smrzavanje" vozila. Sa obzirom na pad temperature u ovom periodu godine, dovoljno antifriza može biti od vitalnog značaja i spasiti vozače od skupih popravki vozila, izvještava Ekspres.

"Objasniću vam zašto ne želite da koristite samo vodu. Postoji razlog zašto hladnjak vašeg automobila treba da bude do pola pun antifriza, a do pola vode. Voda zapravo bolje raspršuje toplotu od antifriza, ali antifriz sprečava smrzavanje zimi i štiti motor od kavitacije. Ako vozite sa čistom vodom, kavitacija može uništiti motor, što se dogodilo jednom vlasniku Tojote. Prethodni vlasnik je koristio vodu, a novi vlasnik to nije znao. Motor je bio uništen. Zato, molim vas, nemojte voziti automobil sa čistom vodom", rekao je Kilmer u svom videu.

BookMyGarage, veb-sajt za upoređivanje cijena popravke automobila, naglasio je da vozači treba da se uvere da im je antifriz razblažen prije nego što krenu na put.

Takođe su naglasili da vozači ne bi trebalo da koriste vodu iz slavine jer može da sadrži previše minerala koji nisu bezbjedni za vozila. Potvrdili su da vozači treba da se pridržavaju odnosa 50:50 kada je to moguće kako bi održali svoje motore u dobrom stanju, izvještava Express.

"Ako redovno koristite vodu umjesto rashladne tečnosti, mogli biste izazvati skupa oštećenja motora. Voda se smrzava na 0 stepeni Celzijusa, a ključa na 100 stepeni Celzijusa - temperature koje motor automobila može lako da premaši u normalnim uslovima vožnje. Ako koristite samo vodu, povećavate šanse da se vaš hladnjak smrzne ili pregrije - posebno u hladnijim klimatskim uslovima. Antifriz podiže tačku ključanja i snižava tačku smrzavanja vode, sprečavajući pregrevanje ili smrzavanje motora kada je ugašen", objasnili su.