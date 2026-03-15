Otkrijte 3 jednostavna i efektna načina kako da nosite šal ili maramu i osvježite svoj autfit nakon 50-te. Praktični trikovi za stil, eleganciju i samopouzdanje.

Izvor: Jelena Zelen/Shutterstock

Marama ili šal može instant osvježiti autfit i dodati boju.

Omotavanje, prebacivanje preko ramena ili kao pojas daje elegantan i moderan izgled.

Trik je jednostavan, praktičan i savršen za dame 50+.

Šal ili marama može biti mali detalj, ali pravi trik može potpuno transformisati vaš izgled. Za dame preko 50 i preko 60 godina, ovo je savršen način da unesete boju, stil i eleganciju u svakodnevni autfit, bez preterivanja. Uz samo jedan komad tkanine možete promijeniti ton odjeće, naglasiti lice ili dodati vizuelnu dinamiku cijelom izgledu.

1. Klasično oko vrata

Najjednostavniji i najefektniji trik: maramu omotajte jednom oko vrata i pustite krajeve da slobodno padaju. Ovaj stil osvježava autfit, skreće pažnju na lice i podiže elegantni ton odjeće, čak i kada nosite jednostavne kombinacije poput bluze i pantalona ili jednostavne haljine. Za dodatni efekat, birajte boje koje kontrastiraju sa garderobom ili tkanine sa blagim dezenima.

Vidi opis Ovaj modni detalj transformiše dame preko 50 i 60 godina: Trikovi za elegantniji i moderniji izgled Marama oko vrata Nošenje marame Nošenje marame Nošenje marame Nošenje marame Nošenje marame Nošenje marame Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Youtube/ Daily Crafts Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Shepherd's Fashions Style Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Shepherd's Fashions Style Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ Shepherd's Fashions Style Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Shepherd's Fashions Style Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Shepherd's Fashions Style Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ Shepherd's Fashions Style Br. slika: 7 7 / 7

2. Preko ramena

Prebacivanje marame preko ramena daje sofisticiran i romantičan izgled. Savršen je za dnevne i večernje prilike, a može se kombinovati sa kaputom, blejzerom ili džemperom. Ovaj trik vizuelno izdužuje siluetu i unosi dinamiku svakom autfitu. Dodatni plus je što možete mijenjati način prebacivanja, zavisno da li želite da krajevi vise ležerno ili da ih ukucate ispod pojasa za uredniji izgled.

Marama preko ramena

Izvor: Luisina/Shutterstock

3. Kao pojas

Jedan od modernijih trikova: maramu koristite kao pojas oko struka preko tunike, haljine ili sakoa. Ovaj detalj ne samo da naglašava figuru, već unosi neočekivani vizuelni efekat i personalizuje autfit. Idealno je kada želite da jednostavan autfit izgleda sofisticirano, a istovremeno omogućava da istaknete struk i dodate kreativni akcenat.

Vidi opis Ovaj modni detalj transformiše dame preko 50 i 60 godina: Trikovi za elegantniji i moderniji izgled Nošenje marame Nošenje marame Nošenje marame Nošenje marame Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Youtube/ How to tie a scarf Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Printskrin/ Youtube/ How to tie a scarf Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Printskrin/ Youtube/ How to tie a scarf Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ How to tie a scarf Br. slika: 4 4 / 4

Zašto ovaj trik funkcioniše kod dama 50+?