Fob je hit proljeća koji budi nostalgiju: Retro frizura briše godine, kosi daje volumen, a vama autentičnost

Da li biste isprobali fob - elegantni izvrnuti bob koji će obilježiti proljeće.

Bob je definitivno frizura koja nikada neće izaći iz mode, a ove godine ima mnogo varijacija.

Elegantna, praktična i laka za održavanje, bob frizura ponovo je među glavnim trendovima za proljeće i ljeto 2026. Posebno se izdvaja nova varijanta nazvana "fob“ - moderna i blago retro verzija klasičnog boba koja osvježava izgled i daje kosi volumen.

Bob frizure su veoma popularne ove sezone jer uokviruju lice, omekšavaju crte i lako se stilizuju. Posebno su pogodne za tanku kosu jer joj daju punoću, a istovremeno su svestranije od kratkih frizura.

Fob je trendi bob sezone

Na društvenim mrežama hit je trenutno "fob“, a ova frizura je zapravo "flipped bob“ – bob kod kog su vrhovi blago uvijeni ka spolja, što frizuri daje diskretan retro izgled. Često se kombinuje sa dužim šiškama ili takozvanim zavjesa šiškama koje se razdvajaju oko lica.

Ovaj stil je popularizovala i manekenka Điđi Hadid.



Frizura može da se nosi ravna, blago talasasta ili pomalo razbarušena.

Frizeri savetuju korišćenje pjene ili spreja za stilizovanje kako bi se dobio blagi talas na krajevima, dok hranljivi balzam pomaže da kosa ostane glatka i sjajna.