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Majstor imitacije: Panda koja hoda kao čovjek postala hit na internetu (Video)

Majstor imitacije: Panda koja hoda kao čovjek postala hit na internetu (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Snimak džinovske pande koja naizgled oponaša hod svog čuvara postao je viralan na društvenim mrežama i prikupio milione pregleda širom svijeta.

Viralni snimak pande koja imitira čuvara osvojio društvene mreže Izvor: Screenshot

Na videu se vidi panda kako uspravno hoda na zadnjim nogama, držeći prednje šape iza leđa na način koji mnoge podsjeća na ljudski hod. Upravo zbog toga brojni korisnici komentarisali su da životinja izgleda kao da namjerno imitira čovjeka.

Iako nije potvrđeno gdje je snimak nastao, video je izazvao veliko oduševljenje i postao jedan od najdijeljenijih sadržaja posljednjih dana. Mnogi korisnici u šali tvrde da je riječ o "najljudskijoj pandi na svijetu".

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Tagovi

panda zoološki vrt viralno Kina

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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