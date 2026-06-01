Rođena prva džinovska panda van Kine: Posjetiocima ograničen pristup, dobio neodoljivo ime

Da bi se osigurala njegova dobrobit, uprava vrta kontroliše postepena pojavljivanja malog pande pred posjetiocima.

Izvor: Jianfei Z/Shutterstock

Zoološki vrt Taman Safari u Indoneziji zvanično je predstavio prvo mladunče džinovske pande rođeno u toj zemlji, prenijeli su danas kineski mediji.

Mladunče po imenu Rio prethodno su pregledali timovi stručnjaka za veterinarstvo, u saradnji sa ekspertima iz Kineskog centra za zaštitu i istraživanje džinovskih pandi, prenijela je agencija Sinhua.

Rio je rođen u novembru 2025. godine, sa samo 200 grama, i razvio se u zdravog mužjaka od 11 kilograma.

"Sada je u stanju da samostalno hoda, aktivno komunicira sa svojom majkom, Hu Čun, i počeo je da konzumira bambusove izdanke kao dio pažljivo vođene nutritivne tranzicije pod kontinuiranim stručnim nadzorom", navodi se u saopštenju zoološkog vrta koji se nalazi u regiji Bogor, južno od Džakarte.

Da bi se osigurala njegova dobrobit, uprava vrta kontroliše postepena pojavljivanja malog pande pred posjetiocima, u skladu sa međunarodnim standardima za brigu o životinjama.

"Kao jedino mladunče džinovske pande koje je na svijet došlo van Kine u posljednje tri godine, njegovo rođenje predstavlja značajan doprinos međunarodnoj saradnji u oblasti zaštite prirode, a istovremeno dodatno jača ulogu Indonezije u globalnoj mreži za zaštitu džinovskih pandi", navodi se u saopštenju zoološkog vrta.

(Tanjug/ Mondo)