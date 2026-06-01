Rođena prva džinovska panda van Kine: Posjetiocima ograničen pristup, dobio neodoljivo ime

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Da bi se osigurala njegova dobrobit, uprava vrta kontroliše postepena pojavljivanja malog pande pred posjetiocima.

Rođena prva džinovska panda van Kine Izvor: Jianfei Z/Shutterstock

Zoološki vrt Taman Safari u Indoneziji zvanično je predstavio prvo mladunče džinovske pande rođeno u toj zemlji, prenijeli su danas kineski mediji.

Mladunče po imenu Rio prethodno su pregledali timovi stručnjaka za veterinarstvo, u saradnji sa ekspertima iz Kineskog centra za zaštitu i istraživanje džinovskih pandi, prenijela je agencija Sinhua.

Rio je rođen u novembru 2025. godine, sa samo 200 grama, i razvio se u zdravog mužjaka od 11 kilograma.

"Sada je u stanju da samostalno hoda, aktivno komunicira sa svojom majkom, Hu Čun, i počeo je da konzumira bambusove izdanke kao dio pažljivo vođene nutritivne tranzicije pod kontinuiranim stručnim nadzorom", navodi se u saopštenju zoološkog vrta koji se nalazi u regiji Bogor, južno od Džakarte.

Da bi se osigurala njegova dobrobit, uprava vrta kontroliše postepena pojavljivanja malog pande pred posjetiocima, u skladu sa međunarodnim standardima za brigu o životinjama.

"Kao jedino mladunče džinovske pande koje je na svijet došlo van Kine u posljednje tri godine, njegovo rođenje predstavlja značajan doprinos međunarodnoj saradnji u oblasti zaštite prirode, a istovremeno dodatno jača ulogu Indonezije u globalnoj mreži za zaštitu džinovskih pandi", navodi se u saopštenju zoološkog vrta.

(Tanjug/ Mondo)

