Djeluju bezazleno, a stvaraju zavisnost: Sve više mladih koristi nikotinske vrećice

Iako ih proizvođači predstavljaju kao bezbjedniju alternativu cigaretama, stručnjaci upozoravaju da male nikotinske vrećice mogu izazvati jaku zavisnost, uticati na razvoj mozga i povećati rizik od mentalnih i kardiovaskularnih problema, posebno kod adolescenata.

Male, diskretne i bez dima, nikotinske vrećice sve su popularnije među mladima, dok stručnjaci upozoravaju na njihove zdravstvene rizike i potencijal za razvoj zavisnosti.

Nakon upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) da ovi proizvodi mogu negativno uticati na razvoj mozga i izazvati zavisnost, njihova upotreba raste širom Evrope, uključujući i Portugal, gdje se vodi rasprava o strožoj regulaciji ovog tržišta.

Nikotinske vrećice postavljaju se između desni i usne, a nikotin se oslobađa bez sagorijevanja, što ih razlikuje od klasičnih cigareta. Upravo zbog toga proizvođači ih predstavljaju kao manje štetnu alternativu pušenju, dok zdravstveni stručnjaci upozoravaju da to ne znači da su bezbjedne.

Do nedavno su se u Portugalu prodavale gotovo bez ikakvih pravila, ali su od ove godine obuhvaćene posebnim poreskim režimom za duvanske i nikotinske proizvode. To je otvorilo put velikim kompanijama da zvanično plasiraju ove proizvode na tržište.

Predstavnici industrije tvrde da su nikotinske vrećice namijenjene isključivo odraslim pušačima koji žele da pređu na alternativne proizvode bez dima. Istovremeno priznaju da je nikotin supstanca koja izaziva zavisnost i da je neophodna jasna regulativa koja bi spriječila pristup maloljetnicima.

Ukusi privlače mlade

Stručnjaci posebno upozoravaju na atraktivne ukuse poput mente, manga ili šumskog voća, koji mogu dodatno privući mlade i osobe koje nikada nisu pušile.

Pulmolog Sofija Belo Ravara smatra da su agresivan marketing, upadljiva pakovanja i promocija na društvenim mrežama značajno doprineli rastu popularnosti ovih proizvoda među mladima.

"Arome čine korišćenje prijatnijim, povećavaju apsorpciju nikotina i dodatno podstiču razvoj zavisnosti. Upravo zato su posebno privlačne mlađim generacijama", upozorava ona.

Nikotin i razvoj mozga

Iako ne sadrže duvan, nikotinske vrećice nose ozbiljne zdravstvene rizike. U Portugalu jedna vrećica može sadržati i do 12 miligrama nikotina. Poređenja radi, cigareta sadrži oko osam miligrama nikotina, ali se tokom pušenja u organizam apsorbuje približno jedan miligram.

Prema riječima stručnjaka, najveća opasnost odnosi se na uticaj nikotina na mozak djece, adolescenata i mladih odraslih osoba.

Nikotin može da ometa razvoj mozga, utiče na pažnju, pamćenje i kontrolu impulsa, a povezuje se i sa većim rizikom od anksioznosti i depresije. Zbog toga zdravstveni radnici naglašavaju da pitanje nije da li su nikotinske vrećice manje štetne od cigareta, već da li su bezbjedne, a odgovor je da nisu.

Danska kao upozorenje

Iskustvo Danske pokazuje koliko brzo upotreba nikotinskih vrećica može da se proširi među mladima. Nakon što su se pojavile na tržištu 2018. i 2019. godine, bez posebnih ograničenja i uz intenzivnu promociju na društvenim mrežama i festivalima, njihova popularnost je naglo porasla.

Do 2025. godine oko 14 odsto mladih između 15 i 29 godina koristilo je nikotinske vrećice. Stručnjaci navode da je država reagovala prekasno, pa je suzbijanje njihove upotrebe postalo mnogo teže.

Danska je u međuvremenu ograničila količinu nikotina, uvela jednolična pakovanja, restrikcije za oglašavanje i smanjila broj dozvoljenih aroma, ali problem i dalje postoji, naročito kada je riječ o internet prodaji.

Upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nikotinske vrećice ne treba smatrati proizvodima bez rizika. Nikotin je, kako navodi SZO, izrazito zavisna supstanca koja može ozbiljno da utiče na razvoj mozga dece i adolescenata.

Rana izloženost nikotinu može negativno uticati na pažnju i sposobnost učenja, povećati vjerovatnoću razvoja zavisnosti u kasnijem životu i podstaći buduću upotrebu duvanskih proizvoda.

SZO takođe optužuje duvansku industriju da agresivnim marketinškim kampanjama pokušava da privuče nove korisnike među mladima. Kao problematične navodi promociju putem influensera, društvenih mreža, sportskih događaja i festivala, kao i pakovanja koja podsjećaju na slatkiše ili žvake.

Da li stiže stroža regulacija?

Zbog sve veće popularnosti ovih proizvoda, portugalske vlasti pripremaju novi zakonski okvir koji bi mogao da donese ograničenja oglašavanja, zabranu određenih aroma, strožu kontrolu prodajnih mjesta i dodatna upozorenja na pakovanjima.

Dok proizvođači smatraju da regulacija treba da omogući odraslim pušačima pristup alternativnim proizvodima, stručnjaci za javno zdravlje pozivaju na oprez i strože mere.

"Znamo da je nikotin štetan i da ovi proizvodi sve češće dolaze do mladih. To bi trebalo da bude dovoljan razlog za hitnu reakciju", poručuju stručnjaci, upozoravajući da put od eksperimentisanja do redovne upotrebe može biti veoma kratak.

(M.A./EUpravo zato)