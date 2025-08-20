Novo istraživanje: Vejping uzrokuje višestruke zdravstvene probleme kod mladih

Naučnici su utvrdili da postoje veze između upotrebe elektronskih cigareta kod mladih i upale pluća, bronhitisa, manjeg ukupnog broja spermatozoida, glavobolja i migrena, rezultati su najnovije studije Univerziteta u Jorku i Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu

Izvor: Shutterstock

Prema novoj analizi koja je povezala takozvani vejping kod mladih sa nizom zdravstvenih problema, djeca koja koriste elektronske cigarete imaju tri puta veću vjerovatnoću da postanu pušači.

Naučnici su otkrili da oni koji koriste elektronske cigarete nisu samo skloniji da puše kasnije u životu, već su skloniji da puše češće i intenzivnije, prenosi "Skaj njuz".

Ovo najveće globalno istraživanje uticaja elektronskih cigareta na mlade ljude takođe je pokazalo da postoji povećan rizik od respiratornih bolesti, poput astme ili njenog pogoršanja, i zloupotrebe supstanci, uključujući konzumiranje alkohola i marihuane.

Istraživači su u časopisu "Kontrola duvana" istakli da dostupni podaci ukazuju na značajnu vezu između upotrebe elektronskih cigareta i kasnijeg pušenja cigareta kod mladih ljudi.

"Dosljednost u dokazima je zapanjujuća", rekla je dr Su Golder, vanredni profesor zdravstvenih nauka na Univerzitetu u Jorku.

Ona je takođe napomenula da prema višestrukim studijama, mladi ljudi koji koriste elektronske cigarete imaju veću vjerovatnoću da puše u budućnosti.

"Ovi nalazi podržavaju uvođenje jačih mjera javnog zdravlja za zaštitu tinejdžera od rizika povezanih sa vejpingom", rekla je Golderova.

Dr Greg Hartvel, klinički asistent na LSHTM-u, rekao je da je istraživanje pokazalo "tačno zašto su dalja ograničenja za duvansku industriju toliko važna".

Zabrana prodaje ili snabdijevanja jednokratnim elektronskim cigaretama, sa ili bez nikotina, stupila je na snagu širom Velike Britanije u junu.

(Srna)