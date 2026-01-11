Xiaomi ubrzava kao nikad: Zacrtao 550.000 električnih automobila i veliki zaokret u ponudi

Xiaomi ima ambiciozne planove za 2026. godinu.

Izvor: Xiaomi

Ne tako davno, Xiaomi je bio najprepoznatljiviji po pametnim telefonima i pristupačnim gedžetima. Danas, međutim, kompanija pokazuje da električne automobile može da razvija gotovo istim tempom kao telefone.

Tokom nedavnog lajv strima, izvršni direktor Lei Jun otkrio je ambiciozne planove za naredni period: Xiaomi želi da tokom 2026. godine dostigne brojku od čak 550.000 isporučenih električnih vozila, što predstavlja veliki skok u odnosu na već visoke brojke iz 2025.

Da bi se shvatilo koliko je ovaj cilj zahtjevan, dovoljno je pogledati rezultate iz prethodne godine. Xiaomi je za 2025. prvobitno planirao da se pohvali sa 350.000 električnih automobila, ali je taj cilj ispunio već početkom decembra. Do kraja godine, ukupna isporuka premašila je 410.000 vozila. Povećanje sa 410.000 na 550.000 jedinica u samo godinu dana znači rast od oko 34 odsto, što je ogroman tempo za auto-industriju.

Iako je Xiaomi i dalje relativno novo ime na tržištu električnih automobila, kompanija se kreće znatno brže nego što su mnogi očekivali. Ulazak u automobilski sektor zvanično je najavljen 30. marta 2021. godine, u trenutku kada su kineski EV proizvođači, kao i Tesla, već imali ozbiljnu prednost. Uprkos tome, Xiaomi je brzo demantovao skeptike i izrastao u jednog od najbrže rastućih brendova u industriji. Posebno je značajno to što je EV odjeljenje uspjelo da dođe do profita ranije nego što je to uobičajeno. U trećem kvartalu prošle godine prijavljen je prvi pozitivan rezultat, nakon isporuke 108.796 vozila.

Trenutna ponuda Xiaomijevih električnih automobila svodi se na dva modela. Kupci mogu da biraju između SU7 limuzine i YU7 SUV-a. Upravo su ova dva modela glavni nosioci dosadašnjeg uspeha kompanije. Ipak, Xiaomi je svestan da sa ograničenom ponudom neće moći da ostvari cilj od 550.000 isporuka u 2026. godini.

Zbog toga plan za 2026. godinu uključuje lansiranje čak četiri nova modela. Prije svega, kompanija planira redizajniranu verziju SU7 limuzine, kao i posebnu "executive" varijantu namijenjenu kupcima koji traže viši nivo luksuza.

Najveća novina u strategiji je okretanje ka vozilima sa produženim dometom. Za razliku od klasičnih električnih automobila koji se oslanjaju isključivo na bateriju, ovi modeli koriste mali benzinski motor koji tokom vožnje služi za punjenje baterije. Xiaomi planira da ponudi i SUV verziju sa pet sjedišta, ali i veću varijantu sa sedam sjedišta.

Tajming lansiranja igra ključnu ulogu u auto-industriji. Xiaomi planira da unapređeni SU7 i veliki SUV sa sedam sedišta predstavi u prvoj polovini 2026. godine. "Executive" verzija limuzine i manji SUV sa pet sjedišta trebalo bi da stignu u drugoj polovini godine.

Ukoliko ostvari planove za 2026. godinu, Xiaomi bi mogao da se pozicionira kao jedno od najvećih imena na globalnom EV tržištu.