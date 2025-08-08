logo
1.205 km na jednom punjenju: Samsung potvrdio da je učestvovao u obaranju Ginisovog rekorda

Autor Ilija Baošić
Južnokorejski gigant je potvrdio da Samsung 21700 baterije napajaju Lucid Air Grand Touring, električni automobil koji je ušao u Ginisovu knjigu rekorda.

Samsung baterija oborile Ginisov rekord Izvor: Lucid Motors

Domet od 1.205 km zvuči kao naučna fantastika za električne automobile, pogotovo ako posmatramo "gradske" modele koji ne prelaze ni 205 km. Međutim, upravo je to distanca koju je prešao Lucid Air Grand Touring u julu, na putovanju kroz Švajcarsku i Njemačku, i ovim poduhvatom zvanično oborio Ginisov rekord.

Sada, mjesec dana kasnije, oglasio se Samsung SDI i otkrio da su upravo baterije ove komšanije zaslužne za rekord koji je odjeknuo planetom.

Konkretno, u automobil Lucid Air ugrađene su Samsung-ove cilindrične baterije tipa 21700. Zahvaljujući naprednoj ćelijskoj strukturi, pakovanju i ultrabrzoj arhitekturi punjenja, baterije mogu da obezbijedi do 400 kilometara dometa za samo 16 minuta punjenja, navodi proizvođač.

Izvor: Samsung SDI

"Našim cilindričnim baterijama u vozilu sa najdužim dometom na svijetu dokazali smo svoj tehnološki kvalitet. Jačaćemo partnerstvo sa Lucid-om kako bismo proširili globalni udio na tržištu i ubrzali razvoj proizvoda koji kombinuju izuzetne performanse i bezbjednost", kažu iz kompanije.

Samsung SDI i Lucid sarađuju još od 2016. godine, kada se Lucid prvi put pojavio na tržištu.

