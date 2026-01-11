logo
3 osobine skraćuju životni vijek: Psiholozi su otkrili i koje 3 navike vode do pozne starosti

3 osobine skraćuju životni vijek: Psiholozi su otkrili i koje 3 navike vode do pozne starosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Određene crte ličnosti mogu da odrede životni vijek - a psiholozi su otkrili da su 3 osobine povezane sa preranom smrću, ali koje 3 mogu da ga produže.

3 osobine skraćuju životni vijek Izvor: Shutterstock
  • Osobine ličnosti mogu da utiču na naš životni vijek, pokazuje najnovije istraživanje.
  • Osobe sa višim neuroticizmom imaju veću vjerovatnoću da umru prije onih sa nižim.

Određene osobine ličnosti mogu značajno povećati, ili smanjiti, rizik od prerane smrti, pokazuje najnovije istraživanje sprovedeno u Irskoj. Anksioznost, organizovanost i društvenost mogu snažno da utiču na naš "rok trajanja", posebno kada se udruže sa još nekoliko faktora, koji su takođe uzeti u obzir prilikom ove obimne analize.

Još u osvit svoje istorije ljudska civilizacija krenula je u potragu za dugovječnošću. Ta fascinacija, nazovimo je i žudnjom, traje do današnjih dana, jer je vječni život za sada – samo fantazija. No, činjenica je da je,usljed procesa evolucije i poboljšanja opštih uslova, naš životni vijek sve duži. Na primjer, oni koji su rođeni 2016. živjeće sedam godina više od onih koji su na svijet došli prije tri decenije, i tako dalje.

Fizička aktivnost, zdrava ishrana, izbjegavanje alkohola i cigareta, optimalna težina, manje stresa i izloženosti aerozagađenjima daju značajan doprinos u trci sa vremenom i produžetku života, a velika studija koju su sproveli naučnici sa Univerziteta u irskom gradu Limeriku pokazala je da postoji još nekoliko važnih faktora.

Istraživači su pomno proučavali decenijama prikupljane informacije o 570.000 ljudi sa četiri kontinenta, različitih generacija. Studija je obuhvatila i više od 43.000 smrtnih slučajeva – što je čini jednom od najvećih i najdetaljnijih ikada sprovedenih na ovu temu.

Kada su pogledali rezultate, najviše su se isticale tri stavke. Među najjasnijima je bio neuroticizam, jedna od osnovnih crta ličnosti, koja podrazumijeva sklonost doživljavanju negativnih emocija (anksioznost, strah, briga, ljutnja, tuga, krivica) i emocionalnu nestabilnost, otežan odgovor na stres i frustracije, te sklonost ka samokritici i samouništavanju.

Mlađe odrasle osobe sa visokim neuroticizmom (što znači da su manje tolerantne na stres), imale su znatno veću vjerovatnoću da umru prije onih sa nižim. Iz tog nalaza naučnici su zaključili da dugotrajni stres i teškoće u upravljanju emocijama mogu postepeno iscrpeti tijelo i vremenom naštetiti zdravlju.

Izvor: Shutterstock

3 osobine koje mogu da produže život

Nasuprot tome, oni koji su postigli viši rezultat u domenu savjesnosti – tendenciji ka organizovanosti, disciplini i orijentisanosti prema ciljevima – pokazali su znatno manji rizik od smrti. Ekstrovertnost i društvenost (osobina ličnosti koja se manifestuje u sklonosti ka traženju, lakom uspostavljanju i održavanju odnosa sa drugim ljudima) takođe su povezane sa dužim životnim vijekom.

Studija je pronašla malo ili nimalo konzistentne veze između rizika od smrtnosti i osobina otvorenosti (radoznalost i kreativnost) ili sklonosti ka saradnji i povjerenju, što znači da nisu sve karakteristike uticale na zdravlje i životni vijek, piše "Newsweek".

"Rizik od smrti je relativan, a ne apsolutan", navodi autorka studije Mer Makgihan, docentkinja psihologije na Univerzitetu u Limeriku. Ličnost je ključni pokretač zdravlja i dugovječnosti, kažu njene kolege i dodaju da su pomenute osobine podjednako važne za predviđanje rizika od prerane smrti kao i glavni faktori poput prihoda, obrazovanja i društvenog statusa.

(zena.blic.rs

