Italija ruši rekorde dugovječnosti: Ove godine imaće 2.000 novih stogodišnjaka

Broj stogodišnjaka u Italiji nastavlja da raste, sa više od 2.000 koji će ove godine napuniti 100 godina, i to većinom žena, piše "Gardijan".

Izvor: Tanya Keisha/Shutterstock

Italija ima više nego dvostruko veći broj ljudi starijih od 100 godina nego 2009. godine.

Prema podacima Italijanske nacionalne agencije za statistiku /ISTAT/ u Italiji sada ima 23.548 stanovnika koji imaju 100 godina ili više, u poređenju sa 21.211 u 2024. godini.

Od onih koji ove godine dostižu tu prekretnicu, 82,6 odsto su žene. Žene takođe prednjače među 724 polusuperstogodišnjaka u Italiji – ljudi starijih od 105 godina – i među 19 superstogodišnjaka, onih u starosnoj grupi od 110 i više godina.

Lucija Laura Sanđenito, koja živi u južnoj regiji Kampanija, proslaviće svoj 115. rođendan 22. novembra, što je čini najstarijom ženom u Italiji i trećom najstarijom u Evropi, posle Etel Katerham, 116, u Velikoj Britaniji i Mari-Roz Tesije, Francuskinje koja je u maju napunila 115 godina.

Ema Morano, iz sjeverne regije Pijemont, nosila je titulu najstarije osobe na svijetu 11 mjeseci do svoje smrti 2017. godine u 117. godini. Vitantonio Lovalo, najstariji muškarac u Italiji, obilježio je danas svoj 111. rođendan.

Populacija stogodišnjaka brzo raste u zemljama EU, a predviđa se da će broj ljudi u bloku starosti 100 i više godina dostići gotovo pola miliona do 2050. godine, u odnosu na 96.600 u 2019. godini.

Francuska, Italija i Grčka imaju najveći odnos stogodišnjaka po glavi stanovnika.

Mediteranska ishrana se dugo smatra glavnim razlogom dugovječnosti među Italijanima, u kombinaciji sa jakim društvenim vezama i zdravstvenim sistemom koji se generalno smatra dobrim.

Međutim, starenje stanovništva stvara probleme vladi, posebno jer se poklapa sa padom stope nataliteta, što vrši pritisak na penzioni i zdravstveni sistem. U 2024. godini zabilježeno je samo 370.000 novorođenčadi, što je najniža brojka od ujedinjenja Italije 1861. godine.

(Srna)