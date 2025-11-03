Najdugovječnija prijestonica Evrope: Pogledajte koja hrana se nalazi na stolovima stanovnika "tihog raja"

Na jednom od grčkih ostrva vrijeme teče sporije. Ovo je mjesto gdje dugovječnost nije mit, već način života.

Ostrvo na Egejskom moru poznato je po prirodnoj ljepoti, miru i posebnoj filozofiji svakodnevice. Daleko od gužve i turizma, i dalje čuva svoj autentični duh i tradiciju. Upravo ovdje, među maslinjacima, planinskim stazama i gostoljubivim stanovnicima, otkrivena je jedna od tajni dugog i zdravog života.

U poređenju sa popularnim grčkim destinacijama poput Santorinija ili Rodosa, ovo ostrvo djeluje tiše i intimnije. Iako površina ne prelazi 255 kvadratnih kilometara, bogatstvo prirode i kulture je ogromno. Prema legendi, baš ovdje je u more pao Ikar, simbol hrabrosti i ljudskih snova. Danas se ostrvo najviše povezuje sa nečim sasvim drugim - mjestom gdje ljudi žive izuzetno dugo i srećno.

Ikarija spada u tzv. "plave zone" - dijelove svijeta u kojima stanovnici žive duže od prosjeka, zadržavajući dobro zdravlje i vedar duh. Procjene govore da čak 30 odsto stanovnika doživi 90 godina, a mnogi i više od sto. Taj procenat je višestruko veći od evropskog prosjeka. Ono što je posebno, stariji ljudi na Ikariji ostaju aktivni i samostalni - fizički, ali i društveno.

Ishrana koja produžava život

Jedan od stubova ikarijske dugovječnosti je tradicionalna mediteranska ishrana u svom najprirodnijem obliku. Na stolovima dominiraju svježe povrće, začini, mahunarke, masline, riba i mliječni proizvodi poput sira i jogurta. Hrana se sprema polako, od lokalnih sastojaka, bez industrijskih dodataka. Meso se jede rijetko, a osnova većine jela je maslinovo ulje - "tečno zlato Grčke".

Na stolovima stanovnika Ikarije najčešće se nalazi riba.

Istraživanja pokazuju da stanovnici Ikarije mnogo rjeđe obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti nego ostatak Evrope. Tajna nije samo u ishrani, već i u načinu života. Oni ne vježbaju u teretanama niti koriste moderne fitnes sprave. Njihova fizička aktivnost dolazi prirodno. Rade u bašti, šetaju po planinama, beru bilje i redovno posjećuju komšije. Pokret je dio svakog dana, a ne obaveza.

Filozofija mira i zajedništva

Na Ikariji vrijeme ima drugačiji tok. Obroci traju dugo, razgovori su važniji od sata, a ljudi ne žive u žurbi. Znaju da uživaju u trenutku i da odmaraju bez griže savijesti. Snažne društvene veze čine osnovu života na ostrvu - komšije se posjećuju bez najave, pomažu jedni drugima i uvijek imaju vremena za razgovor. Psiholozi smatraju da je upravo taj osjećaj pripadnosti i bliskosti jedan od ključeva dugovječnosti.

Turizam koji poštuje mir

Turizam na Ikariji raste polako, pa ostrvo i dalje zadržava svoj jedinstveni, netaknuti šarm. Nema velikih hotela ni bučnih ljetovališta, samo okrečene kuće, uske ulice, male taverne i porodični pansioni. Sela smještena u planinskom pejzažu osvajaju jednostavnošću i mirom.

