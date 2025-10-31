Baka Bosiljka ima 104 godine: Zdravlje je odlično služi, a njen savjet za dugovječnost zlata je vrijedan

Doživjela je baka Bosiljka za svoje 104 godine mnogo radosti, a u porodično stablo upisano je njenih troje djece, sedmoro unučadi, 11 praunučadi i troje čukununučadi.

Izvor: Youtube/Nezavisne novine/Printscreen

Prema ličnoj karti, baka Bosiljka Banović iz Prijedora ima 104 godine, međutim, ako nju pitate, godina je i više - čak 107. Međutim, na njenom licu vijek života se ne vidi, jer kako i sama kaže, ništa je ne boli, lice joj se nije smežuralo, a um izdao, pa sa više od 100 godina ima mudre savjete za mlade.

"Baka je moja doživjela 107 godina, tako su mi stariji rekli jer ja ne pamtim baku, ja sam bila u bešici, mala, kad je baka umrla. Tako su mi vikali, a ja ne znam", kaže Bosiljka za "Nezavisne novine".

Baka staračke dane provodi u jednom domu za starija lica u Prijedoru. Dok nasmijana priča sa novinarima, društvo im pravi i bakin praunuk Dušan.

Ratne godine i prošla vremena

Doživjela je baka Bosiljka za svoje 104 godine mnogo radosti, a u porodično stablo upisano je njenih troje djece, sedmoro unučadi, 11 praunučadi i troje čukununučadi.

U galeriji pogledajte fotografije bake Bosiljke Banović:

Međutim, pamti baka Bosiljka i lošije dane, dane rata, kada je morala da bježi u šumu s roditeljima.

"Kad sam ja za onaj rat bježala po šumama, bila sam još mlada. Ja sam jadna pod jelikama noćila, bili su sa mnom i roditelji i komšiluk. Bježali smo od neprijatelja, gdje ćemo nego u šumu. U šumu pod jelike. Treba naći dobru gustu jeliku koja neće prokišnjavati. Onda kad treba da se jede nešto, nemamo ništa", prisjeća se baka Bosiljka prošlih vremena.

A kad se treba jesti, tada su baku Bosiljku slali da pronađe hranu, da nabere nešto za jelo.

"Onda ja i moja snajka od strica odemo. Natrpamo punu torbu, pa uza stranu bježi u šumu. Samo da te ne vidi neprijatelj, da ne puca na nas. Tako smo preživjeli to jedno ljeto. Gladni, nemamo se s čim ni pokriti…", priča ona za "Nezavisne novine", dodajući da je inače rodom iz Bosanskog Petrovca, tačnije iz mjesta Vedro Polje blizu Oštrelja, a njeni roditelji imali su još petoro djece.

Uprkos svemu, kaže da je prošlo vrijeme za nju bilo dobro.

"Sada za ove mlade to nije dobro jer mladi hoće kako oni hoće, a stari bi kako oni hoće", kaže baka Bosiljka.

U mladosti nije bježala ni od posla, a kako kaže, da se od posla umire, ona bi, kako je radila, davno umrla.

"Voljela sam se družiti. Voljela sam društvo, naročito žensko. Voljela sam raditi puno. Kopati, kupiti, voziti, trpati, istrpavati. 'Ajde, ti si najmlađa, ti si najzdravija, ajde nam ti pomozi'. Hoću ja svakome pomoći. Ja sam puno radila. Ja ne znam što se narod plaši rada. Da je zbog toga, kako sam ja radila, ja bih umrla davno", ne krije baka Bosiljka.

"Mene ni danas ništa ne boli"

Iako je mnogo radila, u starosti je ništa ne boli, mada su godine uzele danak, pa slabije vidi i čuje.

"Mene ništa ne boli. Mene ništa ne boli. Idu svi ljekarima, traže da bolje i duže žive, a ja ne znam šta je bolest. Ja ni danas nisam bolesna. Mene ni danas ništa ne boli", ističe baka za Nezavisne.

Zlata vrijedan savjet baka Bosiljke mladima

Baku Bosiljku dala je savjet mladim generacijama.

"Prvo bih da zamolim sve mlađe da ne troše alkohol puno i da ne puše puno. To nije dobro. Ja to nisam ništa radila. Niti sam pila, niti sam pušila. Kada neko puši blizu mene, to meni jako smrdi. To nisam voljela nikada, a ne volim ni danas. Poručila bih da budu dobri, da se ostave nevaljalštine, da se ne svađaju između sebe, da budu dobri prijatelji, komšije. Da alkohol nikako ne troše i da ne troše puno duvana. Dobro, nekada ispušiti jednu cigaretu na dan, ali mladi puše dvije kutije i moraju biti bolesni", kaže baka Bosiljka.

Iako je mladost davno iza nje, baka je ispričala zanimljivu priču iz njenih mladalačkih dana.

"Ja znam, dođe mojoj majci žena, ja nju gledam, starija žena 60-70 godina, koža se smežurala i ja kažem: 'Bože moj, hoće li tako biti svako?' A ja 104 godine, nisam se smežurala. Imam malo bora, ali za moje godine nije to ništa", ističe baka Bosiljka čime je još jednom potvrdila da su godine samo broj.

(Nezavisne/MONDO)