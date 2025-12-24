logo
Skupština grada Banjaluka: Redovna sjednica i vanredna o zagađenju vazduha i cijeni vode

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
U Banjaluci će sutra biti nastavljena redovna sjednica Skupštine grada, nakon koje će biti održana i vanredna o zagađenosti vazduha i cijeni vode, rekao je predsjednik gradskog parlamenta Ljubo Ninković.

Ninković je nakon današnjeg sastanka gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića sa odbornicima u Skupštini grada rekao da je dogovoreno da sjednica o budžetu za narednu godinu bude održana 5. januara.

Nastavak redovne sjednice za koju su preostale 34 tačke dnevnog reda zakazan je za sutra u 9.00 časova, a nakon pauze planiran je početak vanredne sjednice.

Prema njegovim riječima, za redovnu sjednicu ostalo je, između ostalog, dosta izvještaja o radu i plan rada za narednu godinu sedam do osam gradskih institucija.

"Ima 10 do 15 tačaka koje se tiču prostora, a tu je i prijedlog odluke o dodjeli placeva mladim bračnim parovima i druga pitanja vezana za subvencije", rekao je Ninković.

