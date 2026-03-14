Kraj anonimnosti: Prijava pripejd brojeva uskoro obavezna u BiH

Autor N.D. Izvor RTRS
Savjet ministara BiH nedavno je usvojio nacrt izmjena i dopuna Zakona o komunikacijama, kojim se predviđa obavezno registrovanje korisnika pripejd kartica.

Savjet ministara predložio obaveznu registraciju pripejd kartica u BiH Izvor: Shutterstock

Razlog je što se ovakvi brojevi nerijetko koriste jednokratno za anonimne dojave, uznemiravanje ili prijetnje, poput lažnih dojava o postavljenim bombama.

Prema podacima MUP-a Republike Srpske, nedavno je identifikovano maloljetno lice koje je lažno prijavilo bombu u osnovnoj školi u Banjaluci, dok je drugo lice privedeno zbog telefonske prijetnje Narodnoj skupštini RS. Takvi slučajevi predstavljaju osnov za izmjene zakona.

„Dakle, ne možete više kupiti karticu pripejd i biti anonimni“, naglasio je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

Stručnjaci napominju da ovo nije novina u evropskom kontekstu. Skoro polovina Evrope primjenjuje sličan model, gdje SIM kartica postaje aktivna tek kada se unesu lični podaci korisnika. Sličan sistem prije godinu dana uvela je i Srbija.

„Proces identifikacije pripejd korisnika može se sprovesti, ali u BiH postoje pravne prepreke, jer važeći Zakon o elektronskom potpisu ne uređuje elektronsku identifikaciju u širem smislu“, rekao je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću kompanije M:tel.

Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije, u BiH je aktivno oko 2,5 miliona pripejd brojeva, čiji se broj posljednjih deset godina gotovo nije mijenjao, ali se očekuje da će opadati.

„Vrijeme kada nas je pripejd čuvao od neželjenih troškova je prošlo. Danas paušalni postpejd planovi često su jeftiniji od korištenja pripejd kartica“, naglasio je Aleksandar Mastilović, konsultant za digitalnu transformaciju.

Usvajanje izmjena još čeka parlamentarnu proceduru, pa će, ukoliko zakon bude potvrđen, korisnici pripejd kartica morati da se registruju, a anonimne kartice biće blokirane. Ipak, u BiH je praksa implementacije ovog modela odgođena i ranije – najava sličnog zakonskog rješenja prvi put se pojavila prije devet godina.

