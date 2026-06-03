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Zdravstveni radnici u Livanjskom kantonu najavili štrajk: Bolnice i domovi zdravlja staju na 30 minuta

Zdravstveni radnici u Livanjskom kantonu najavili štrajk: Bolnice i domovi zdravlja staju na 30 minuta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sindikati zdravstvenih radnika Livanjskog kantona najavili su za petak, 5. jun, polučasovni štrajk upozorenja, jer sa kantonalnom Vladom i resornim ministarstvom nisu uspjeli da riješe otvorena pitanja u vezi sa položajem zaposlenih u zdravstvu.

Doktori i medicina Izvor: Shutterstock

Štrajk organizuju Sindikat ljekara Livanjskog kantona, Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara, te Sindikat pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva, a biće održan tokom pauze za odmor, od 10.00 do 10.30 časova.

Oni žele upozoriti kantonalnu Vladu i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih na potrebu intenziviranja socijalnog dijaloga i rješavanja zahtjeva zaposlenih u zdravstvu.

U zajedničkom saopštenju ovih sindikata istaknuto je da uprkos upućenim dopisima i zahtjevima za sastanke nisu dobili odgovore na ključna pitanja, zbog čega smatraju da je socijalni dijalog izostao.

Sindikalni predstavnici poručili su da je štrajk upozorenja prvi korak u zaštiti ekonomskih i radno-pravnih interesa zaposlenih, ali i da ostaju otvoreni za razgovore te pozivaju kantonalnu Vladu i nadležno ministarstvo na nastavak pregovora.

Protestna akcija obuhvatiće Kantonalnu bolnicu Livno, te domove zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Drvaru i Glamoču. 

(Srna)

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Tagovi

Livno štrajk zdravstveni radnici medicinari

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