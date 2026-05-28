Od ponedjeljka štrajk upozorenja u pravosuđu HNK: Radnici traže veće plate i usklađivanje s inflacijom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) u ponedjeljak, 1. juna, stupa u štrajk upozorenja.

Sindikat pravosuđa HNK od 1. juna stupa u štrajk Izvor: iStock

Štrajk će biti održavan svakog radnog dana od 9.00 do 10.50 časova do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.

Iz ovog sindikata saopšteno je da su se odlučili za ovaj korak budući da ništa nije riješeno povodom zahtjeva radnika, a usljed lošeg materijalnog položaja, niskih plata koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa.

U periodu štrajka biće usporen rad u opštinskom sudovima u Mostaru, Čapljini i Čitluku, zemljišno-knjižnim kancelarijama u Mostaru, Čapljini i Čitluku, Kantonalnom sudu u Mostaru i Kantonalnom tužilaštvu HNK, dolaziće do odgode zakazanih ročišta, kao i obustave obrade zahtjeva građana i stranaka u postupku.

Sindikat ističe da ostaje otvoren za dijalog i poziva još jednom sve nadležne institucije da preduzmu hitne korake koji nude konkretna rješenja da bi se izbjegla dugotrajna blokada pravosudnog sistema.

