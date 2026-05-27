Povećanje materinskog dodatka u Srpskoj: Umjesto 406 majke će dobijati 746 KM

Za oko 3.900 majki koje trenutno koriste materinski dodatak u Republici Srpskoj slijedi značajno povećanje ovog prava, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Materinski dodatak u Republici Srpskoj biće povećan sa 406 na 746 KM, što predstavlja rast od oko 84 odsto.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite navodi da je riječ o nastavku mjera podrške porodicama i pronatalitetnoj politici.

Draško Stanivuković pozdravio je povećanje, ali poručio da dodatak i dalje nije dovoljan u odnosu na rast troškova života.

Za realizaciju ove mjere u ovoj godini biće izdvojeno dodatnih osam miliona KM.

"Na ovaj način Vlada Republike Srpske nastavlja sa planiranim konkretnim mjerama podrške porodicama, majčinstvu, pronatalitetnoj politici, kao i unapređenju sistema dječije zaštite", navedeno je iz Ministarstva.

Iz resornog ministarstva ističu da materinski dodatak predstavlja jedno od najvažnijih prava iz sistema dječije zaštite, te da je prvenstveno namijenjen nezaposlenim porodiljama i majkama kao podrška u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta.

Povećanje dodatka komentarisao je i Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, koji je ocijenio da je riječ o velikoj pobjedi i rezultatu pritiska javnosti.

"Nakon što je Vlada Republike Srpske u posljednjih nekoliko dana, nakon pritiska javnosti, povukla više štetnih zakona i odluka, danas je povećan materinski dodatak, kao i podrška nezaposlenim majkama iz porodica sa četvoro i više djece", naveo je Stanivuković.

On tvrdi da se njegova politička organizacija godinama zalaže za povećanje materinskog dodatka i podsjetio da su prije godinu dana podnijeli inicijativu da dodatak bude u visini minimalne plate.

"Nastavićemo biti istrajni u toj borbi, jer visina dodatka od 746 KM jeste značajan pomak, ali nije dovoljna da prati sve veće troškove života i inflaciju koja svakodnevno opterećuje naše porodice", poručio je Stanivuković.

Dodao je i da povećanje podrške nezaposlenim majkama iz porodica sa četvoro i više djece za 50 KM smatra nedovoljnim, te najavio nastavak inicijativa za dodatno povećanje izdvajanja.