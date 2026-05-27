"Kao kad zatvorenik prvi put vidi nebo": Iranci ponovo imaju internet

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor bbc
Iranci slave povratak interneta, ali strahuju od novih ograničenja i cenzure

Iran poslije 88 dana ponovo djelimično povezan sa internetom Izvor: Abbas Fakih / AFP / Profimedia

Nakon 88 dana gotovo potpunog prekida interneta, Iran je počeo djelimično da obnavlja pristup mreži, a mnogi građani opisuju povratak konekcije kao emotivan trenutak i povratak normalnom životu.

Jedan Iranac izjavio je za BBC da je osjećaj bio "kao da zatvorenik nakon tri mjeseca prvi put vidi nebo".

"Ne biste vjerovali, ali kada sam kliknuo na internet stranicu i vidio da se otvara, imao sam osjećaj da mogu poletjeti od sreće", rekao je on za program BBC Middle East Daily.

Dodao je da ga je posebno obradovala mogućnost da ponovo koristi aplikacije poput Telegrama i WhatsAppa, navodeći da je bio na ivici suza kada je na telefonu ugledao veliki broj obavještenja i zahtjeva za ažuriranje aplikacija.

Iranske vlasti prekinule su pristup internetu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara započeli rat protiv Irana, obrazlažući tu odluku potrebom sprečavanja špijunaže, sajber napada i nadzora.

Prvi potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref saopštio je da je vlada napravila "prvi korak" ka, kako je naveo, "slobodnom i regulisanom internetu", po nalogu predsjednika Masuda Pezeškijana.

Ipak, uprkos djelimičnom povratku mreže, mnogi građani upozoravaju da su pojedine platforme i dalje blokirane, dok organizacije za nadzor interneta tvrde da su uvedeni još stroži oblici filtriranja sadržaja.

Grupa Netblocks saopštila je da je tokom obnove pristupa internetu primijetila "opsežnije filtriranje" nego tokom ranijih gašenja mreže u Iranu.

"Usluge su i dalje pod snažnim ograničenjima, uz nove restrikcije za aplikacije za dopisivanje i prodavnice aplikacija u odnosu na period prije januara", navodi Netblocks.

Građani ističu da je tromjesečni prekid interneta bio posebno težak zbog nemogućnosti komunikacije sa porodicom i prijateljima u inostranstvu.

"Znali smo koliko su zabrinuti za nas tokom rata, ali nismo mogli čak ni da ih uvjerimo da smo živi i bezbjedni", rekao je jedan stanovnik Irana za BBC.

Posebno su pogođeni bili oni koji posluju putem interneta. Studenti i vlasnici malih biznisa navode da će povratak mreže omogućiti oporavak online trgovine i poslovanja, ali upozoravaju da stalna ograničenja ozbiljno ugrožavaju ekonomiju i svakodnevni život.

Iransko-britanska komičarka i književnica Shaparak Khorsandi izjavila je za BBC da je period bez kontakta sa porodicom bio izuzetno bolan i stresan.

"Ovo je veoma poznat osjećaj za Irance – biti odsječen, zabrinut i nemoćan", rekla je ona, dodajući da još nije uspjela da stupi u kontakt sa tetkom u Iranu.

