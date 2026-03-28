Iran već mjesec dana u "digitalnom mraku"

Mjesec dana nakon što je u Iranu počeo prekid interneta, veći dio stanovništva i dalje je odsječen od izvora vijesti i bez kontakta je sa ostatkom svijeta, saopštila je organizacija "Netbloks", koja prati blokiranja svjetske informacione mreže.

U saopštenju se navodi da je Iran uronjen u "digitalni mrak" odlukom vlasti da prekinu pristup globalnoj mreži.

"Blokada je i dalje na snazi, čime se krši pravo Iranaca da komuniciraju i budu informisani", objavio je "Netbloks" na "Iksu.

Ovo je najduža neprekidna blokada interneta u istoriji Irana do sada.

Otkad su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli vojnu intervenciju protiv Islamske Republike, većina Iranaca ima pristup samo ograničenoj unutrašnjoj mreži sa informacijama koje je odobrila država.

Nasuprot tome, mali dio vojske i državnih organa može da koristi internet bez ograničenja.

Iranski mediji imaju mogućnost da objavljuju vijesti na "Telegramu" i "Iksu", koji su blokirani u zemlji.

(Srna)