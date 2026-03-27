Amerikanci pogodili postrojenje za proizvodnju "žutog kolača" u Iranu: Evo čemu služi ovaj prah

Žuti kolač je koncentrat uranijuma u ​​obliku praha i rani korak u preradi uranijuma.

Izvor: X/mamlekate

Postrojenje za proizvodnju žutog kolača (yellowcake), odnosno praha koji predstavlja ranu fazu u preradi uranijuma, u blizini iranskog grada Jazda u centralnom dijelu zemlje, pogođeno je u vazdušnom napadu, javili su iranski mediji.

Novinska agencija Fars citirala je Organizaciju za atomsku energiju Irana koja je saopštila da je pogon za proizvodnju žutog kolača u Ardakanu pogođen u "napadu američko-cionističkog neprijatelja".

جمعه ۷ فروردین ساعت ۱۷:۵۰

حمله به نیروگاه خنداب

تقریبا ده بار زد

از نیروگاه داره دود سیاه میاد

یه چیزی زد که داره می‌سوزهpic.twitter.com/SzdpXVNe9G — مملکته (@mamlekate)March 27, 2026

"Početne procjene ukazuju na to da ovaj incident nije rezultirao nikakvim oslobađanjem radioaktivnih materijala van objekta i stoga nema razloga za zabrinutost građana ili okolnih područja", navodi se u saopštenju.

Žuti kolač je koncentrat uranijuma u ​​obliku praha i rani korak u preradi uranijuma. Proizvodi se iskopavanjem uranijumske rude iz stijena i odvajanjem uranijuma od stijena potapanjem u kiselinu.

Žuti kolač se zatim može pretvoriti, obogatiti kako bi se povećala njegova čistoća, a zatim koristiti za proizvodnju oružja ili energije.