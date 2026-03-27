Otkriveno u kakvom je stanju Modžtaba Hamnei: Ne prikazuje se u javnosti od smrti oca

Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je u dobrom zdravstvenom stanju i vodi zemlju, rekao je danas iranski zvaničnik, pripisujući Hamneijevo odsustvo iz javnosti bezbjednosnim problemima.

"Razlog njegovog odsustva iz javnosti je poštovanje bezbjednosnih razmatranja zbog trenutnih posebnih okolnosti", rekao je Ali Bahreini, iranski predstavnik u kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi, prema iranskoj državnoj Studentskoj novinskoj mreži (SNN), dodajući da je "on u dobrom zdravstvenom stanju i da nastavlja da vodi zemlju".

Hamnei se nije pojavljivao u javnosti otkako je njegov otac i bivši vrhovni vođa, Ali Hamnei, ubijen prošlog mjeseca u zajedničkim američko-izraelskim napadima. Do sada je dao samo pisane izjave.

Ranije ovog mjeseca, izvor upoznat sa situacijom rekao je za CNN da je prvog dana američko-izraelske kampanje bombardovanja zadobio prelom stopala i druge lakše povrede.

"Pored povrijeđenog stopala, Hamnei je zadobio modricu oko lijevog oka, kao i manje posjekotine na licu", rekao je izvor.

(Telegraf/MONO)