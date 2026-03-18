"Krv će biti naplaćena, ubice će platiti!": Vrhovni vođa zaprijetio zbog ubistva najmoćnijeg čovjeka iz senke

Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, oštro je reagovao na ubistvo Alija Larijanija, poručivši da će "krv mučenika biti osvećena", dok region strahuje od dalje eskalacije sukoba sa Izraelom.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei koji je ovog mheseca preuzeo dužnost vrhovnog vođe od svog oca, reagovao je na ubistvo uticajnog šefa iranske bezbjednosti Alija Laridžanija.

Kako je Modžtaba Hamnei istakao, "ubistvo takve ličnosti pokazuje stepen njegovog značaja i neprijateljstvo neprijatelja islama prema njemu".

"Oni koji su neprijateljski nastrojeni prema islamu treba da znaju da će prolivanje ove krvi u podnožju visokog drveta islamskog sistema samo ojačati ga, i naravno svaka krv ima svoju cijenu, koju će zločinačke ubice ovih mučenika uskoro morati da plate", rekao je on.

Podsjetimo, Izrael je u napadu likvidirao Alija Laridžanija (67), ključnu figuru iranskog režima. Iranski državni mediji su to sinoć potvrdili pogibiju sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana. Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost potvrdio je smrt svog šefa, javljaju državni mediji, prenijela je Al Džazira.