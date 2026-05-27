Incident u američkoj vojnoj bazi u Štutgartu: Cure hemikalije, građanima naređeno da ne izlaze

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U američkoj vojnoj bazi u Štutgart danas je došlo do curenja hemikalije, nakon čega su nadležni upozorili stanovništvo da se odmah skloni u svoje domove i izbjegava područje oko baze.

Curenje hemikalije u američkoj vojnoj bazi u Štutgartu, građanima naređeno da ostanu u kućama Izvor: US Army Garrison Stuttgart | Military.com

Iz baze je saopšteno da je curenje prijavljeno oko 14 časova, a građanima je upućen hitan apel da se ne približavaju lokaciji incidenta.

"Stanovnici i drugi u blizini trebaju da se sklone. Svi trebaju da izbjegavaju tu oblast", navedeno je u objavi baze na društvenim mrežama.

Vanredno stanje i ograničenja kretanja ukinuti su kasnije tokom dana, nakon što je izlivanje opasne materije stavljeno pod kontrolu korištenjem hemijskog apsorbenta.

Iz baze su naveli da pripadnici vatrogasne službe i stručnjaci za zaštitu životne sredine ostaju na terenu kako bi prikupili i uklonili rizični materijal.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenima niti o mogućim posljedicama po stanovništvo i životnu sredinu.

