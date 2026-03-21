Dronovi pogodili američku bazu u Iraku: NATO se povlači

Više dronova napalo je američku bazu Viktori u Iraku, izazvavši eksplozije i požar.

Najmanje četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, a tokom noći i u ranim jutarnjim satima odjeknuo je niz snažnih eksplozija. Za sada nema zvaničnih izvještaja o žrtvama. Prema dostupnim informacijama, jedan dron je udario u zadnji ulaz baze i izazvao požar. Navodno se drugi dron srušio unutar kompleksa, a treći je ispalio raketnu granatu u onome što se smatra značajnom eskalacijom. Dronovi su navodno lansirani iz oblasti Abu Graib i Dora, što je izazvalo nove bezbjednosne zabrinutosti u blizini Bagdada.

Napadi na američke snage ne dešavaju se samo u blizini Bagdada, već su zabilježeni i na sjeveru Iraka i u Erbilu. Istovremeno, američke snage su izvele udare na Iračke narodne mobilizacione snage. Ovo stvara dvosmjerno bojno polje gdje naoružane iračke grupe ciljaju američke trupe, a zatim i same postaju meta kontranapada.

Povlačenje saveznika iz NATO-a

U ovim okolnostima, snage NATO-a su počele da se povlače iz Iraka. Preovlađujući stav je da je to dio mnogo šireg regionalnog sukoba koji članice Alijanse nisu započele niti su željele da učestvuju u njemu. Glavni razlog za povlačenje je zabrinutost za bezbjednost sopstvenih vojnika u sukobu koji je izuzetno nepopularan u njihovim zemljama.