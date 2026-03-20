Prijetnja iranskog ministra: "Doveo je u opasnost cijeli narod Velike Britanije"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Ministar spoljnih poslova Irana prijeti Velikoj Britaniji nakon dozvole da američka vojska može da koristi njihove baze za napade na Iran.

Iran prijeti Velikoj Britaniji Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock/EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je večeras na svom "X" nalogu javno zaprijetio Velikoj Britaniji nakon vijesti da američka vojska može da koristi njihove baze za napade na Iran u ratu na Bliskom istoku. Velika Britanija i dalje nije direktno ušla u rat protiv Irana na strani Izraela i Sjedinjenih Država, ali Aragči smatra da je ovo pogrešan potez premijera Kira Starmera.

"Velika većina britanskog naroda ne želi da učestvuje u izraelsko-američkom ratu sa Iranom. Ignorišući svoj narod, gospodin Starmer je doveo u opasnost sve Britance dozvolivši da se njihove vojne baze koriste za agresiju protiv Irana. Iran će zadržati svoje pravo na samoodbranu", napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

(Mondo.rs)

