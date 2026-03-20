Oglasio novi vrhovni vođa Irana: Negira napade na zemlje u Bliskom istoku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei optužio Izrael za "false flag" operacije u Turskoj i Omanu.

Hamnei optužio Izrael za "false flag" operacije Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Novi vrhovni vjerski lider Irana Modžtaba Hamnei objavio je kratko saopštenje o ratu na Bliskom istoku koji traje već 21 dan. On je optužio Izrael za "false flag" operacije kako bi se svalila krivica na Iran, prenosi "Skaj Njuz". "False flag" je vrsta vojne operacije u kojoj jedna strana izvede napad, a okrivi drugu stranu kako bi vještački kreirao uzrok za vojni napad ili drugi vid "intervencije" - ekonomski, politički...

"Naši cionistički neprijatelji izvode 'false flag' napade protiv Turske i Oman kako bi okrivili Iran. Ista taktika se primjećuje i u drugim državama.

Iran čvrsto vjeruje u jačanje odnosa sa našim državama u komšiliku. Obećavam narodu godinu ekonomskog otpora, nacionalno jedinstvo i nacionalnu bezbjednost", naveo je on u svom kratkom saopštenju.

Modžtaba Hamnei se još uvijek nije obratio narodu putem državnih medija u video formatu. Teško je povrijeđen u raketnom napadu Izraela i Sjedinjenih Država prvog dana rata na Bliskom istoku i zasad se samo oglašavao pismenim putem.

