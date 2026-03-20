Iranci pokušali da provale u britansku nuklearnu bazu: Unutra se nalaze podmornice ključne za odvraćanje na moru

Autor Vesna Kerkez
Jedan 34-godišnji Iranac i njegova 31-godišnja saputnica uhapšeni su nakon što su pokušali da uđu u pomorsku bazu Faslejn u Škotskoj, gdje su stacionirane britanske nuklearne podmornice.

Iranci pokušali da provale u britansku nuklearnu bazu Izvor: Mc2 Gregory Pickett Ii/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Jedan Iranac (34) uhapšen je nakon što je pokušavao da provali u pomorsku bazu Faslejn u Škotskoj, sjeverozapadno od Glazgova, gdje su stacionirane četiri britanske nuklearne podmornice.

Iranac je juče u pratnji žene, za koju se vjeruje da je takođe iz Irana, prišao kapiji pomorske baze Faslejn, gdje su doputovali vozilom.

Prema pisanju "Tajmsa", par je zaustavljen jer nije imao bezbjednosne propusnice. Međutim, poslije toga su se navodno "sumnjivo ponašali" u tom području i ubrzo su uhapšeni, prenosi britanski "Miror".

"Oko 17 sati u četvrtak, 19. marta 2026. godine, obaviješteni smo o pokušaju dvoje ljudi da uđu u pomorsku bazu NV Klajd. Muškarac star 34 godine i žena stara 31 godinu su uhapšeni u vezi sa ovim slučajem, a istraga je u toku", saopštio je portparol škotske policije.

Uhapšeni na licu mjesta

Nisu objavljeni dodatni detalji o prirodi sumnjivog ponašanja, uključujući i to da li su pokušali da fotografišu ili se bave drugim zabranjenim aktivnostima u bazi.

Portparol Kraljevske mornarice je potvrdio pokušaj ulaska u pomorsku bazu, ali je rekao da ne može dalje komentarisati jer je slučaj predmet istrage.

Faslejn je dom četiri balističke podmornice naoružane balističkim raketama "trident", koje su ključne za britansko nuklearno odvraćanje na moru. U bazi se takođe nalazi sedam podmornica na nuklearni pogon Kraljevske mornarice klase "astut" koje mogu da lansiraju krstareće rakete "tomahavk" za kopneni napad i da precizno pogode ciljeve udaljene stotinama kilometara.

