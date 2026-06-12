Laktašanin uhapšen zbog lažne prijave provale i krađe novca

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši uhapsili su juče B.V. iz Laktaša zbog sumnje da je lažno prijavio provalu u porodičnu kuću i krađu novca.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema informacijama iz policije, B.V. je oko 9 časova prijavio da je nepoznata osoba nasilno ušla u njegovu kuću i otuđila novac. Međutim, provjerama i preduzetim istražnim radnjama utvrđeno je da se radi o lažnoj prijavi.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje krivičnog djela, B.V. je lišen slobode.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.