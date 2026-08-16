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Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su izazvale požare na području Zadarske županije

Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su izazvale požare na području Zadarske županije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje na izazivanje požara u Zadarskoj županiji.

Uhapšene četiri osobe zbog požara kod Benkovca Izvor: YouTube printscreen

Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su izazvale požare na području Zadarske županije, saopštila je danas zadarska policija.

U saopštenju se navodi da su ova lica uhapšena sinoć na širem području Benkovca nakon što su građani prijavili njihovo sumnjivo ponašanje.

Policija sprovodi kriminalističku istragu četiri osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području, prenosi portal "Indeks".

U Hrvatskoj su za izazivanje požara iz nehata predviđene kazne od 260 do 1.990 evra.
 Za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od 1.990 do 19.900 evra ili kazna zatvora do 60 dana.

Ukoliko zbog požara dođe do ugrožavanja ljudskih života ili velike materijalne štete, počiniocima prijeti zatvorska kazna do 15 godina.

Veći požari na području Zadarske županije su lokalizovani, a vatrogasci i dalje dežuraju na požarištima i natapaju rubne dijelove kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.

Komandant Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić rekao je da se i dalje dežura na požarištima u Ninskim Stanovima i Žeravi, na području Galovca i Prkosa, kao i na Dugom otoku, gdje je požar izbio u petak uveče.

Najveće požarište trenutno je na Dugom otoku, gdje vatrogasci moraju kontinuirano da natapaju rubne dijelove. Vatrogasci su juče i protekle noći intervenisali i na gašenju više požara na području Benkovca.

Požari su izbili u Biljanima, Lišanima Tinjskim, Zapužanama, Zagradu, Dobropoljcima, u Biogradu na Torovima i Privlaci. Zahvaljujući brzoj intervenciji, svi požari su vrlo brzo stavljeni pod kontrolu.

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