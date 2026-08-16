Sutra sunčano i vruće, popodne stižu pljuskovi i grmljavina

Sutra se očekuje sunčano i vruće vrijeme, a u poslijepodnevnim i večernjim časovima stižu kiša, pljuskovi, grmljavina, grad i jak vjetar.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, dok se u poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuje promjena vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Nestabilnosti će prvo zahvatiti zapadne krajeve, a tokom noći proširiće se i na ostala područja.

Uz jače pljuskove mogući su grad i jak vjetar, dok će u Hercegovini uglavnom biti suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od 12 do 18 stepeni, na jugu do 21, a u višim predjelima oko devet stepeni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 38 stepeni, dok će u višim krajevima biti oko 28 stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera.

Danas najtopliji Mostar i Banjaluka

Prema mjerenjima u 14 časova, najviša temperatura izmjerena je u Mostaru, gdje su bila 37 stepeni. U Banjaluci i Novom Gradu izmjereno je 36 stepeni.

U Bijeljini, Foči, Višegradu, Doboju, Prijedoru i Rudom bilo je 34 stepena, dok su Mrkonjić Grad, Srbac, Šipovo i Tuzla zabilježili 33 stepena.

U Sarajevu, Trebinju i Bileći izmjerena su 32 stepena, dok je najhladnije bilo na Čemernu, gdje su izmjerena 24 stepena.