Novi cjevovod prema Tunjicama spreman: Sistem se puni i tokom dana bi trebalo da bude u upotrebi

Testovi higijenske ispravnosti novog cjevovoda prema Tunjicama su uredni. Počelo je punjenje sistema, a u „Vodovodu“ očekuju da danas bude u upotrebi.

Izvor: Facebook/Vodovod Banjaluka

Testovi higijenske ispravnosti novog cjevovoda prema Tunjicama su uredni, a u ranim jutarnjim časovima počelo je punjenje sistema, saopšteno je iz „Vodovoda“ Banjaluka.

Iz ovog preduzeća navode da je riječ o zahtjevnom procesu tokom kojeg je potrebno uskladiti više parametara i prevazići određene tehničke izazove, koji su očekivani kod ovako velikog projekta.

„Radimo na njihovom prevazilaženju i vjerujemo da će tokom dana sistem biti u upotrebi“, naveli su iz „Vodovoda“.

Ako sve bude teklo prema planu, novi cjevovod prema Tunjicama trebalo bi da bude stavljen u funkciju tokom dana. Ranije su iz Vodovoda objavili da će puštanjem u rad ovog cjevovoda u potpunosti biti riješeno dopremanje vode do sistema rezervoara Tunjice, koji će moći zadovoljiti potrebe za vodom svih stanovnika sjevernog dijela Banjaluke.