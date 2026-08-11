Radovi i kvarovi ostavili dijelove Banjaluke bez vode: Evo koja naselja su pogođena

Zbog kvarova i radova na vodovodnoj mreži danas su mogući prekidi u vodosnabdijevanju u više naselja i ulica u Banjaluci.

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U Banjaluci će danas, 11. avgusta, biti izvođeni radovi na vodovodnoj mreži u više ulica i naselja, zbog čega su mogući privremeni prekidi u vodosnabdijevanju.

Ekipe „Vodovoda“ radiće u ulicama Frana Supila u Boriku, Kralja Alfonsa XIII u Centru, Drakuličkoj u Drakuliću, Hilandarskoj u Priječanima i Srpskih rudara na Laušu, kao i na području Dragočaja – stara cesta.

Zbog kvara na bunarskom sistemu tokom noći je obustavljena isporuka vode prema rezervoarima Kočićev vijenac i Ristin gaj. Zbog toga su bez vode Kočićev vijenac, dijelovi Lauša, Pobrđa, Centra, te naselja Sunca i Mjeseca.

Radovi na otklanjanju kvara traju od ponoći, a iz „Vodovoda“ očekuju da će problem uskoro biti riješen i da će se stanje normalizovati tokom dana.

Ekipe zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove i u Mišićima i Gatarićima.

Prema planu kontrolisane isporuke, voda će danas biti puštana sa rezervoara Prijakovci za područja dijela Dragočaja, Prijakovaca, Mišinog Hana, Potkozarja, Piskavice i Verićа.

Od ponoći do 5.00 časova ujutro biće zatvarani Trn, Kuljani i Priječani, kako bi se omogućila veća akumulacija vode u sistemu Tunjice.

Zbog povećane potrošnje, na sistemu Gašića vrelo voda za Ljubačevo, Memiće i Javorane biće puštana od 7.00 do 18.00 časova.

Na sistemu Crno vrelo mogući su i poremećaji u vodosnabdijevanju viših zona sa Đurića rezervoara.

Iz „Vodovoda“ upozoravaju da tokom izvođenja radova može doći do privremenih prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.