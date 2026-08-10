Vlasnik Vinstona i Davidoffa sprema veliki rez: Hiljade radnih mjesta na udaru

Vlasnik brendova Vinston i Davidoff, Imperial Brands, priprema veliko restrukturisanje i smanjenje broja zaposlenih u SAD i Evropi.

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Britanska kompanija Imperial Brands, vlasnik poznatih brendova cigareta i drugih nikotinskih proizvoda, priprema ukidanje većeg broja radnih mjesta na ključnim tržištima, uključujući SAD i Evropu, objavio je Blumberg pozivajući se na izvore upoznate sa planovima.

Prema tim navodima, proces bi trebalo da bude sproveden u više faza, a prvi na udaru bi mogli biti zaposleni u ljudskim resursima, finansijama, nabavci i lancu snabdijevanja u američkoj poslovnoj jedinici ITG Brands.

Druga faza restrukturisanja obuhvatila bi pravne i marketinške poslove.

Prema informacijama do kojih je došao Blumberg, kompanija bi od 19. avgusta trebalo da počne da obavještava zaposlene koji će biti obuhvaćeni planiranim promjenama u ITG Brands.

Dio šire transformacije kompanije

Planirana smanjenja radnih mjesta uklapaju se u širu strategiju Imperial Brandsa za transformaciju poslovanja do 2030. godine.

Kompanija je krajem 2025. najavila da želi da izgradi jednostavniju, efikasniju i agilniju organizaciju, uz veće oslanjanje na podatke, tehnologiju i centralizovane poslovne funkcije.

Imperial Brands je zacrtao cilj da do kraja 2030. ostvari oko 320 miliona funti godišnjih ušteda, dok su ukupni gotovinski troškovi programa transformacije procijenjeni na oko 600 miliona funti. Veći dio tih troškova trebalo bi da bude raspoređen tokom fiskalnih godina 2027. i 2028. godine.

Kompanija je u februaru 2026. sklopila i dugoročnu saradnju sa tehnološkom kompanijom Kapdžemini, koja bi trebalo da podrži transformaciju poslovanja, uključujući korišćenje podataka i vještačke inteligencije, kao i efikasnije poslovne procese.

Smanjuju troškove, ali posluju profitabilno

Imperial Brands ne sprovodi restrukturisanje zbog trenutnog poslovnog kraha.

Naprotiv, kompanija je u prvih šest mjeseci fiskalne 2026. godine ostvarila prihod od 14,7 milijardi funti, što je 0,8 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Neto prihod od duvanskih i proizvoda nove generacije porastao je 1,8 odsto, dok je prilagođena operativna dobit iznosila 1,64 milijarde funti. Kompanija je saopštila i da je na putu da ostvari ranije postavljene finansijske ciljeve za cijelu godinu.

Istovremeno, Imperial Brands pokušava da smanji troškove i prilagodi poslovanje tržištu na kojem se potrošačke navike mijenjaju.

Kompanija navodi da je fokusirana na tradicionalne duvanske proizvode, ali istovremeno povećava ulaganja u proizvode nove generacije, uključujući proizvode bez dima.

Šta se dešava u Evropi?

Restrukturisanje već ima konkretne posljedice u Evropi.

Imperial Brands je prošle godine najavio povlačenje iz proizvodnog pogona u njemačkom Langenhagenu, gdje je bilo pogođeno oko 640 zaposlenih. Kompanija je kasnije saopštila da očekuje prestanak proizvodnje na toj lokaciji u julu 2027. godine.

Kompanija je istovremeno najavila i prodaju fabrike na Tajvanu, a oba poteza trebalo bi da, kada budu u potpunosti sprovedena, donesu oko 100 miliona funti godišnjih ušteda.

Jedan od najvećih duvanskih proizvođača

Imperial Brands osnovan je 1901. godine u Velikoj Britaniji, a danas posluje na oko 120 tržišta širom svijeta.

Kompanija navodi da ima oko 25.000 zaposlenih, dok njen portfolio obuhvata veliki broj međunarodnih i lokalnih brendova. U SAD poslovanje vodi kroz ITG Brands, koja među svojim brendovima ima Vinston, Kul, Maverik i Bekvuds.

Kompanija se, kao i ostatak duvanske industrije, suočava sa dugoročnim promjenama na tržištu, uključujući pad obima prodaje klasičnih cigareta i rast značaja proizvoda nove generacije.

Zbog toga Imperial Brands pokušava da istovremeno smanji troškove, pojednostavi organizaciju i preusmjeri dio poslovanja prema novim kategorijama proizvoda.

Planirana smanjenja broja zaposlenih tako predstavljaju dio mnogo šire promjene poslovnog modela, a ne samo izolovanu mjeru štednje.