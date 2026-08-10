Tuča policajca i policajke na graničnom prelazu Karakaj: Intervenisali putnici i Hitna pomoć

Incident na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika: Granični policajac u alkoholisanom stanju fizički je napao policajku, koja je povrijeđena.
Neobičan incident dogodio se sinoć na Međunarodnom graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika, gdje su se, prema dostupnim informacijama, fizički sukobili granični policajac i policajka.
Prema svjedočenjima putnika koji su se u tom trenutku zatekli na graničnom prelazu, najprije je došlo do verbalnog sukoba između dvoje policijskih službenika, nakon čega je rasprava prerasla u fizički obračun.
Sukob se, prema tim navodima, odvijao pred putnicima, koji su pokušali da razdvoje policajca i policajku.
Policija dokumentovala dva krivična djela
Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da su dokumentovana krivična djela Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i Tjelesna povreda.
“Policijskoj stanici je navedenog dana, oko 22.30 časova, prijavljeno da je na području grada Zvornika lice inicijala O. Ć. iz Sokoca, u vidno alkoholisanom stanju, fizički napalo oštećeno lice, prilikom čega mu je razbilo mobilni telefon, nakon čega se udaljilo sa lica mjesta”, navedeno je u policijskom izvještaju za nedjelju, 9. avgust.
Policija je utvrdila da je granični policajac bio u alkoholisanom stanju, dok je policajka tokom incidenta povrijeđena.
Prema nezvaničnim informacijama, povrijeđena policajka je A. M. Ć.
Povrijeđena policajka zatražila ljekarsku pomoć
Nakon incidenta, povrijeđena policajka javila se u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik kako bi joj bila ukazana ljekarska pomoć.
“Policijski službenici izvršili su uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac nadležnog tužilaštva”, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.
Motiv sukoba između dvoje policijskih službenika za sada nije poznat.
Novinari su kontaktirali i Graničnu policiju Bosne i Hercegovine kako bi provjerili koje su mjere preduzete nakon incidenta, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao.
(Mondo.ba/Klix)