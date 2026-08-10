Tuča policajca i policajke na graničnom prelazu Karakaj: Intervenisali putnici i Hitna pomoć

Incident na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika: Granični policajac u alkoholisanom stanju fizički je napao policajku, koja je povrijeđena.

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Neobičan incident dogodio se sinoć na Međunarodnom graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika, gdje su se, prema dostupnim informacijama, fizički sukobili granični policajac i policajka.

Prema svjedočenjima putnika koji su se u tom trenutku zatekli na graničnom prelazu, najprije je došlo do verbalnog sukoba između dvoje policijskih službenika, nakon čega je rasprava prerasla u fizički obračun.

Sukob se, prema tim navodima, odvijao pred putnicima, koji su pokušali da razdvoje policajca i policajku.

Policija dokumentovala dva krivična djela

Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da su dokumentovana krivična djela Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i Tjelesna povreda.

“Policijskoj stanici je navedenog dana, oko 22.30 časova, prijavljeno da je na području grada Zvornika lice inicijala O. Ć. iz Sokoca, u vidno alkoholisanom stanju, fizički napalo oštećeno lice, prilikom čega mu je razbilo mobilni telefon, nakon čega se udaljilo sa lica mjesta”, navedeno je u policijskom izvještaju za nedjelju, 9. avgust.

Policija je utvrdila da je granični policajac bio u alkoholisanom stanju, dok je policajka tokom incidenta povrijeđena.

Prema nezvaničnim informacijama, povrijeđena policajka je A. M. Ć.

Povrijeđena policajka zatražila ljekarsku pomoć

Nakon incidenta, povrijeđena policajka javila se u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik kako bi joj bila ukazana ljekarska pomoć.

“Policijski službenici izvršili su uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac nadležnog tužilaštva”, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Motiv sukoba između dvoje policijskih službenika za sada nije poznat.

Novinari su kontaktirali i Graničnu policiju Bosne i Hercegovine kako bi provjerili koje su mjere preduzete nakon incidenta, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao.

(Mondo.ba/Klix)