Tijelo starijeg muškarca pronađeno u rijeci Bosni kod Zenice

Tijelo starijeg muškarca pronađeno je jutros u industrijskoj brani na rijeci Bosni u zeničkom naselju Kanal.
Tijelo starijeg muškarca pronađeno je jutros u rijeci Bosni u zeničkom naselju Kanal, rekao je Srni načelnik Sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona Elvedin Fišek.
Fišek je rekao da je policija prijavu primila jutros u 8.40 časova, te da je tijelo uočeno u industrijskoj brani na rijeci Bosni.
"Tijelo je pronašao radnik na održavanju brane", rekao je Fišek.
On je naveo da je uviđaj u toku i da će identitet muškarca, kao i više informacija o tome kako je tijelo dospjelo u vodu, biti poznato po njegovom okončanju.