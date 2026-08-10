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Tijelo starijeg muškarca pronađeno u rijeci Bosni kod Zenice

Tijelo starijeg muškarca pronađeno u rijeci Bosni kod Zenice

Autor Haris Krhalić
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Tijelo starijeg muškarca pronađeno je jutros u industrijskoj brani na rijeci Bosni u zeničkom naselju Kanal.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Tijelo starijeg muškarca pronađeno je jutros u rijeci Bosni u zeničkom naselju Kanal, rekao je Srni načelnik Sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zeničko-dobojskog kantona Elvedin Fišek.

Fišek je rekao da je policija prijavu primila jutros u 8.40 časova, te da je tijelo uočeno u industrijskoj brani na rijeci Bosni.

"Tijelo je pronašao radnik na održavanju brane", rekao je Fišek.

On je naveo da je uviđaj u toku i da će identitet muškarca, kao i više informacija o tome kako je tijelo dospjelo u vodu, biti poznato po njegovom okončanju.

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Tagovi

Zenica tijelo rijeka Bosna

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