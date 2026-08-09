Filmska potjera u Italiji: Bosanac ukrao kombi pun voća uz objašnjenje da "dugo nije vozio"

Halil S. (62) uhapšen je u Italiji nakon što je ukrao dostavno vozilo puno voća i povrća, pokušavajući da pobjegne policiji.

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Halil S. (62), za koga italijanski mediji navode da je porijeklom iz BiH, uhapšen je u srijedu Sasariju u Italiji nakon što je ukrao dostavno vozilo puno voća i povrća, a zatim pokušao da pobjegne policiji.

"Dugo nisam vozio i htio sam ponovo da vozim", rekao je dan kasnije pred sudijom, pokušavajući da objasni zašto je ukrao vozilo, piše La Nuova Sardegna.

Prema italijanskim medijima, Halil je ukrao dostavno vozilo prodavca voća i povrća u kom su ostali ključevi. Vlasnikova supruga krenula je za njim automobilom i pozvala broj 112, nakon čega su se u potjeru uključili karabinjeri i državna policija.

On se nije zaustavljao na policijska naređenja, pa su karabinjeri tokom potjere ispalili sedam hitaca u gume ukradenog vozila. Bjekstvo je na kraju zaustavljeno na području Sant Orsole, gdje je uhapšen.

Na ročištu održanom video-vezom iz zatvora Bankali učestvovao je uz pomoć advokata Salvatorea Kastronuova i Marka Palmijerija. Video-veza je korišćena jer je prije incidenta povrijedio stopalo.

Sudija Masimo Zaniboni potvrdio je hapšenje i, na zahtev tužiteljke Marije Paole Asare, odredio mu pritvor.

Ranije osuđivan zbog pljačke

On se tereti za tešku krađu, pružanje otpora službenom licu, oštećenje imovine i nepostupanje po policijskom naređenju za zaustavljanje. Suđenje mu je zakazano za 10. septembar.

La Nuova Sardegna pisala je o njemu i 2024. godine, kada je u Sasariju osuđen na dve godine i dva mjeseca zatvora zbog teške pljačke.

(Index/MONDO)