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Tragedija u Italiji: Četvorogodišnja djevojčica porijeklom iz BiH poginula od strujnog udara

Tragedija u Italiji: Četvorogodišnja djevojčica porijeklom iz BiH poginula od strujnog udara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Četvorogodišnja djevojčica porijeklom iz BiH preminula je nakon strujnog udara u porodičnoj kući u italijanskoj pokrajini Verčeli. Tužilaštvo je pokrenulo istragu.

Djevojčica iz BiH poginula od strujnog udara u Italiji Izvor: Shutterstock

Četvorogodišnja djevojčica, čija je porodica porijeklom iz BiH, smrtno je stradala od strujnog udara dok je palila svjetlo u kući u mjestu Mota de Konti, u italijanskoj pokrajini Verčeli.

Nesreća se dogodila u nedjelju, 19. jula, dok je djevojčica bila u kući babe i djeda zajedno sa braćom i drugim članovima porodice.

Prema prvoj rekonstrukciji italijanske policije, djevojčica je pokušavala upaliti svjetlo u sobi kada ju je udarila struja.

Hitno je prevezena u bolnicu, ali je ljekari nisu uspjeli spasiti.

Tijelo će biti prevezeno u BiH.

Obdukcija je već obavljena, a italijanski mediji navode da je na jednom prstu djevojčice pronađena povreda koja upućuje na strujni udar.

Tužilaštvo u Verčeliju naložilo je istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti smrti.

Istražioci provjeravaju da li je do nesreće došlo zbog neizoliranih električnih žica u kući.

U komšiliku kažu da se porodica doselila prije nekoliko mjeseci. Kuća se nalazi na rubu mjesta, blizu drugih porodica porijeklom iz BiH.

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Tagovi

Italija nesreća struja BiH djevojčica

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