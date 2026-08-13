Osvježenja ni na vidiku: I danas sunčano i vruće

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, uz prolaznu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni. U Hercegovini duvaće umjerena i jaka bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 27.

Stanje na putevima

Prohodnost većine putnih pravaca jutros je zadovoljavajuća, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraćaj odvija usporeno, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Posebno se skreće pažnja na radove na magistralnom putu Klašnice-Banjaluka, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa.

Dodatni oprez je neophodan zbog visokih dnevnih temperatura, koje utiču na koncentraciju vozača, pa iz AMS-a savjetujuo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza tokom vožnje.

Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša pojačana je frakvencija saobraćaja na izlazu iz BiH.

Na graničnom prelazu Gradiška/Gornji Varoš nema gužvi na našem graničnom prelazu, ali je kolona vozila na ulazu u Hrvatsku.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase dijela magistralnog puta Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu dionica Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", kao i na putu Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici.

Na dionici Mahovljani-Glamočani na auto-putu Gradiška-Banjaluka doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim odvijanje saobraćaja.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, u rejonu Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja biće usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremenih obustava saobraćaja, od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Na dijelu auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, u Podmilačju, gdje su u toku neophodni radovi.

Zbog rekonstrukcije regionalng puta Stara Bila–Gluha Bukovica, dionica Han Bila-Pode, danas će od 9.00 do 14.00 časova biti obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima.