Mapa pokazuje gdje se ljudi u Evropi osjećaju najbezbjednije noću: Balkan u zelenom, Britanija i Francuska u crvenom

Mapa navodno pokazuje koliko se ljudi u evropskim zemljama osjećaju bezbjedno kada sami šetaju noću. Balkan je uglavnom u zelenoj zoni.

Izvor: Printscreen/instagram/maven.mapping

Mapa koja navodno prikazuje koliko se ljudi osjećaju bezbjedno kada sami šetaju noću u različitim evropskim zemljama izazvala je pažnju na društvenim mrežama.

Države su na karti podijeljene u nekoliko kategorija, označenih nijansama zelene i crvene boje – od onih u kojima se ljudi osjećaju veoma bezbjedno do zemalja koje su ocijenjene kao manje sigurne.

Balkan uglavnom u zelenom

Na karti su Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija označene zelenim nijansama.

Prema legendi, ove zemlje pripadaju kategorijama poput "Safest", "Very Safe" ili "Safe", odnosno među zemljama su u kojima se ljudi uglavnom osjećaju bezbjedno kada sami hodaju noću.

Takav prikaz posebno je zanimljiv jer Balkan nije među prvim evropskim regionima koji se obično povezuju sa visokim nivoom bezbjednosti.

Karta, međutim, ne govori nužno o stvarnom broju krivičnih djela ili zvaničnim statistikama kriminaliteta, već o osjećaju bezbjednosti građana, što je važna razlika prilikom tumačenja ovakvih podataka.

Francuska, Italija i Britanija u crvenom

Sa druge strane, pojedine zemlje zapadne i južne Evrope na karti su prikazane u crvenim nijansama.

Velika Britanija, Francuska, Italija i Grčka označene su bojama koje prema legendi predstavljaju kategorije "Unsafe" ili "Not Safe".

Posebnu pažnju privlači Švedska, koja je na karti takođe prikazana crvenom bojom, dok su Norveška i Finska u zelenoj zoni.

Njemačka, Austrija i Švajcarska takođe su označene kao sigurnije zemlje.

Ovakav raspored može djelovati iznenađujuće, posebno kada se uporede zemlje koje se često smatraju među najuređenijim i najbezbjednijim u Evropi sa pojedinim državama Balkana.

Kartu ipak treba uzeti sa rezervom

Ipak, ovu kartu treba posmatrati sa određenom rezervom.

Nije jasno na osnovu kojih konkretnih podataka i metodologije je napravljena, niti je poznato da li su u obzir uzeti reprezentativni uzorci stanovništva, period istraživanja ili razlike u načinu na koji građani pojedinih zemalja procjenjuju rizik.

Zbog toga se prikaz ne može automatski smatrati zvaničnom rang-listom bezbjednosti evropskih zemalja.

Osjećaj lične bezbjednosti i stvarni nivo kriminaliteta nisu ista stvar. Na percepciju građana mogu uticati brojni faktori, od medijskog izvještavanja i lokalne kulture do ličnih iskustava i izgleda određenog grada ili kraja.

Upravo zbog neobičnih razlika karta je izazvala brojne komentare i rasprave na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukla je zelena boja gotovo cijelog Balkana, dok je crvena boja pojedinih velikih evropskih destinacija, poput Francuske, Italije i Velike Britanije, mnoge iznenadila.