Vaši privatni razgovori mogu da završe na Googlu, evo kako da se zaštitite

Korisnici AI alata poput Claude chatbota posljednjih dana suočili su se sa neprijatnim iznenađenjem - pojedini razgovori i dokumenti mogli su da se pojave u rezultatima pretrage na internetu.

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Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje koliko su zapravo privatni podaci koje dijelimo online.

Problem nastaje zbog opcije dijeljenja sadržaja putem linka. Kada korisnik napravi "share" link za Claude razgovor ili Google dokument, taj sadržaj postaje dostupan svima koji imaju link. Iako to djeluje kao bezbjedan način razmjene, u praksi takvi linkovi mogu završiti na internetu i postati vidljivi široj javnosti.

Stručnjaci upozoravaju da je ovakav model "svako ko ima link" suštinski rizičan, jer se link lako može dalje dijeliti ili objaviti na društvenim mrežama, čime sadržaj praktično postaje javan.

U pojedinim slučajevima, u pretrazi su se mogli pronaći i veoma osjetljivi podaci, od ličnih informacija do poslovnih dokumenata, što je dodatno podiglo zabrinutost oko privatnosti u eri AI alata.

Kako da zaštitite svoje podatke

Ako koristite Claude ili Google Drive, postoje jednostavni koraci kojima možete smanjiti rizik:

Izbjegavajte dijeljenje linkova za osjetljive razgovore i dokumente Provjerite koje ste sadržaje već podijelili i uklonite javni pristup U Claude podešavanjima možete pregledati i obrisati javne razgovore U Google Drive-u promijenite opciju sa "anyone with the link" na "restricted" (ograničen pristup)

Takođe, stručnjaci savjetuju dodatni oprez, umjesto slanja linka, ponekad je sigurnije kopirati tekst ili poslati screenshot, posebno kada su u pitanju povjerljive informacije.

Koliko su AI alati bezbjedni?

Ovaj slučaj pokazuje da problem nije nužno "hakovanje", već način na koji platforme funkcionišu. Dijeljenje sadržaja je često dizajnirano da bude brzo i jednostavno, ali upravo to može dovesti do nenamjernog preteranog dijeljenja informacija, piše The Guardian.

Zbog toga stručnjaci sve češće upozoravaju korisnike da dobro razmisle prije nego što unesu lične ili povjerljive podatke u AI alate, jer ono što djeluje privatno, u nekim situacijama može postati dostupno svima.