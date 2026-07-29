Budućnost po Masku: Roboti će preuzeti poslove, ljudi više neće morati da rade

Zaboravite na rana jutra, putovanje na posao u vrijeme najvećih gužvi i osmočasovno radno vrijeme. Prema riječima Ilona Maska, sve bi to uskoro moglo postati prošlost.

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Mask, najpoznatiji svjetski tehnološki vizionar i najbogatiji čovjek na planeti uvjeren je da će vještačka inteligencija i humanoidni roboti u veoma bliskoj budućnosti preuzeti gotovo sve poslove koje trenutno obavljaju ljudi. Rad, tvrdi Mask, više neće biti nužnost, već stvar ličnog izbora.

"Vjerujem da će rad postati dobrovoljan", izjavio je izvršni direktor Tesle i SpejsIksa u intervjuu za britanski poslovni časopis Ekonomist.

Prema Maskovoj viziji, veštačka inteligencija će najprije zamijeniti ljude na svim poslovima koji se obavljaju putem računara i pametnih telefona. Zatim slijede humanoidni roboti, mašine koje će vještačkoj inteligenciji dati "ruke i noge", omogućavajući joj da preuzme fizičke poslove u fabrikama, skladištima, prodavnicama i sektoru usluga.

PARIS, FRANCE - June 16, 2023: Elon Musk, founder, CEO, and chief engineer of SpaceX, CEO of Tesla, CTO and chairman of Twitter, Co-founder of Neuralink and OpenAI, at VIVA Technology (Vivatech)

Izvor: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

"Vještačka inteligencija će moći da obavlja svaki posao bolje od bilo kog čovjeka", uvjeren je Mask.

Posebno izdvaja programere. Tvrdi da je vještačka inteligencija već bolja od najmanje 90 odsto profesionalnih softverskih inženjera i da se ubrzano približava nivou na kojem će u programiranju nadmašiti čak 99 odsto ljudi.

Ako mašine preuzmu poslove u kancelarijama, proizvodnji i uslužnom sektoru, proizvodiće više robe i pružati više usluga nego što je to trenutno moguće. Ljudi više neće morati da rade kako bi preživjeli ili obezbijedili egzistenciju. Mask poredi rad sa bavljenjem baštovanstvom. Danas niko ne mora sam da uzgaja voće i povrće jer ih može jeftinije kupiti u prodavnici. Ipak, mnogi ljudi se bave baštovanstvom iz zadovoljstva. On vjeruje da će budućnost rada izgledati upravo tako: ljudi će raditi zato što to žele, a ne zato što moraju.

Izvor: YouTube / Brighter with Herbert

Mask procjenjuje da će vještačka inteligencija nadmašiti ukupnu ljudsku inteligenciju za približno pet godina. Nakon toga, kako tvrdi, čovječanstvo će ući u ono što on naziva "erom nevjerovatnog obilja".

"Svaki čovjek će moći da ima sve što može da zamisli", kaže Mask. Budući da će roboti i vještačka inteligencija biti sposobni da proizvode gotovo sve što je neophodno, stvoriće se uslovi za nivo blagostanja koji je ranije bio nezamisliv. Ipak, upravo je odgovor na to konkretno pitanje privukao najviše pažnje. Kada su ga pitali ko će upravljati svijetom u kojem vještačka inteligencija nadmašuje ljude, Mask nije ponudio ohrabrujući odgovor; uporedio je odnos između ljudi i super-inteligentne vještačke inteligencije sa odnosom između ljudi i šimpanzi.

"Teško je zamisliti da šimpanza ima kontrolu", rekao je. Mask smatra da je razvoj vještačke inteligencije i robotike praktično nemoguće zaustaviti. Čak i da postoji "dugme za stop", kaže da ga "vjerovatno ne bi trebalo pritisnuti". Umjesto da se bori protiv tehnološkog razvoja, on predlaže drugačiji pristup. "Hajde da uživamo u vožnji", kaže on.

Elon Musk technology entrepreneur and innovation leader concept with electric vehicles, space exploration and artificial intelligence shaping the future of global technology. New York, US- 21 Jan 2026

Izvor: Skyloom Production/Shutterstock

Takođe se, uz dozu ironije, osvrnuo na sopstvenu ulogu u razvoju vještačke inteligencije. Ističe da su njegovi pokušaji da razvije bezbjedniju vještačku inteligenciju, uključujući rad na mjestu suosnivača kompanije OpenAI, na kraju samo ubrzali razvoj te tehnologije. Njegov zaključak se svodi na jednu rečenicu: "Ako ne možeš da ih pobijediš, pridruži im se", prenosi B92.

Prirodno se nameće pitanje: od čega će ljudi živjeti ako ne rade? Mask smatra da će budućnost donijeti model koji naziva "univerzalni visoki dohodak", oblik zagarantovanih primanja koji bi svim građanima omogućio visok životni standard. Prema njegovoj zamisli, država bi jednostavno vršila novčane isplate građanima. Njegova logika je sljedeća: vještačka inteligencija i roboti proizvodiće toliko robe i pružati toliko usluga da će nastati obilje svega. U takvim uslovima, država bi mogla da dijeli novac, a da to automatski ne izazove inflaciju. Ako proizvodnja koju obavljaju roboti bude rasla brže od količine novca u opticaju, cijene bi, po Maskovom mišljenju, mogle čak i da padnu.

Ipak, on ne krije da prelazak u takav utopijski svijet neće biti bezbolan. Koliko će taj proces trajati i kakve će društvene posljedice ostaviti, ostaje jedno od najvećih otvorenih pitanja tehnološke revolucije koja je već počela. Mask priznaje: "Mislim da će to biti put pun prepreka".

(Smartlife/Mondo)