logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikada nemojte birati lozinke na ovaj način: Stručnjaci otkrili da su lak plijen za hakere

Nikada nemojte birati lozinke na ovaj način: Stručnjaci otkrili da su lak plijen za hakere

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Iako djeluje kao brzo i pametno rješenje, prepuštanje generisanja lozinki popularnim četbotovima poput modela ChatGPT, Gemini ili Claude zapravo je ozbiljan bezbjednosni rizik.

ChatGPT, Gemini i Claude prave predvidive lozinke Izvor: Shutterstock

Novo istraživanje kompanije Irregular otkrilo je da lozinke koje kreira vještačka inteligencija nisu nasumične, već prate predvidive šablone koje hakeri mogu lako da provale.

Istraživači su testirali popularne AI modele (ChatGPT, Gemini i Claude) sa po 50 uzastopnih zahtjeva za kreiranje lozinke. Rezultati su pokazali jasne i uočljive obrasce.

Na primjer, kod modela Claude, svaka generisana lozinka počinjala je slovom, nakon čega je skoro uvijek slijedio broj 7.

Pored toga, četbotovi su konstantno ponavljali iste skupove karaktera, dok pojedina slova i simbole iz nekog razloga nikada nisu upotrijebili. Od 50 zahtjeva, sistem je uspio da stvori samo 30 jedinstvenih kombinacija.

Jedna ista lozinka se ponavljala toliko često da je postojala vjerovatnoća od čak 36% da će se ponovo pojaviti.

Najveći problem leži u tome što ove lozinke samo na prvi pogled izgledaju sigurno. Dok pravi generatori lozinki koriste kriptografski sigurne algoritme koji garantuju apsolutnu nepredvidivost, vještačka inteligencija je po svojoj prirodi dizajnirana da prepoznaje i kreira šablone.

Kako hakeri danas koriste automatizovane napade koji isprobavaju baze poznatih lozinki, za njih je dodavanje šablona koje generišu popularni AI četbotovi u te baze izuzetno lak zadatak.

Stručnjaci zbog toga savjetuju da se držite provjerenih menadžera lozinki. Oni ne samo da generišu istinski nasumične nizove karaktera, već ih i bezbjedno čuvaju, eliminišući potrebu da ih uopšte pamtite.

(Smartlife/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

lozinke Internet vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS