PIN ili lozinka: Šta je zapravo bezbjednije za vaš računar?

Iako na prvi pogled deluju slično, PIN kod i lozinka na vašem računaru funkcionišu na potpuno različite načine. Dok je lozinka tradicionalni metod koji može sadržati slova i simbole, PIN je uveden kao brži i lokalni način autentifikacije, vezan isključivo za jedan specifičan uređaj.

Glavna prednost PIN-a je bezbjednost kroz izolaciju. On se čuva u posebnom sigurnosnom modulu samog računara (kao što je TPM čip) i ne šalje se preko mreže. To znači da čak i ako neko sazna vaš PIN, ne može ga iskoristiti da se prijavi na vaš nalog sa drugog računara, što kod lozinke nije slučaj.

Takođe, PIN je otporniji na lokalne "brute force" napade. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, sistem automatski blokira uređaj, dok lozinka, koja se koristi onlajn i koja služi za udaljeni pristup (Remote Desktop), ostavlja više prostora za hakerske upade spolja ako se ne koristi 2FA.

Šta raditi ako zaboravite pristupne podatke?

Zaboravljen PIN: Na ekranu za prijavu odaberite opciju "Zaboravio sam PIN". Ako koristite Microsoft nalog, moći ćete da ga resetujete nakon verifikacije identiteta.

Na ekranu za prijavu odaberite opciju "Zaboravio sam PIN". Ako koristite Microsoft nalog, moći ćete da ga resetujete nakon verifikacije identiteta. Zaboravljena lozinka: Resetovanje je moguće putem veb interfejsa ili sigurnosnih pitanja. Nakon promjene lozinke, moraćete ponovo da podesite i PIN.

Za optimalan balans, stručnjaci preporučuju korišćenje oba metoda. Postavite jaku i kompleksnu lozinku za maksimalnu zaštitu naloga, a koristite jednostavan PIN za svakodnevno, brzo logovanje u sistem direktno na tastaturi.