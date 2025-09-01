logo
2,5 milijardi ljudi mora odmah da promijeni lozinku: Google upozorenje koje morate shvatiti ozbiljno

0

Periodična promjena lozinki za naloge koji se koriste na internetu je preporučena praksa, ali je i dalje primjenjuje premalo korisnika.

Google pozvao korisnike da promijene lozinke Izvor: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com

Google je pozvao 2,5 milijardi ljudi, odnosno sve svoje korisnike da odmah promijene svoje lozinke za pristup Gmail platformi.

Prema statistikama na koje se poziva kompanija, fišing čini 37 procenata uspješnih napada koje izvode sajber-kriminalci. U posljednje vrijeme prevaranti se sve češće predstavljaju kao zaposleni u Google-u, šaljući mejlove, ali i pozivajući svoje žrtve. Na taj način uspijevaju da prevare čak i one koji koriste dvofaktorsku verifikaciju. Zbog toga gigant apeluje na sve Gmail korisnike da redovno mijenjaju lozinke.

Google tvrdi da s vremena na vrijeme vrijedi resetovati lozinku za Google nalog, čime se kriminalcima otežava pristup ne samo elektronskoj pošti, već i drugim uslugama. Istovremeno treba imati u vidu da su prijavljivanje biometrijom (otiskom prsta, skeniranjem lica), kao i jednokratnim PIN kodom, znatno sigurniji načini zaštite naloga.

Podaci Morning Consult-a, na koje se poziva Google, ne ostavljaju dilemu. Lozinke za platforme kao što je Gmail redovno mijenja samo trećina korisnika. Ako to odavno niste uradili, učinite to sada i spavajte mirnije. Bolje je spriječiti nego liječiti.

(Smartlife/Mondo)

