Nije baš sve kao što Google kaže: Novi Pixel ima 12 GB RAM, ali dio ne može da se koristi

Umjesto da sve bude dostupno aplikacijama, Pixel 10 oko 3 GB RAM odvaja isključivo za potrebe AI funkcija.

Izvor: Mr.Mikla / Shutterstock.com

Nova serija Google Pixel telefona donijela je gomilu zanimljivih funkcija, a većina noviteta vezana je za nove ili unapređene AI alate. Međutim, oslanjanje na AI mijenja način na koji uopšte razmišljamo o pokretanju aplikacija.

Uobičajeno je da pokretanje aplikacija traje manje od sekunde - telefon je brzo povuče iz skladišta i prebaci u RAM. Veće aplikacije, recimo igre, zahtevaju više vremena, ali to prihvatamo. Čekati nekoliko sekundi ili čak minut nije problem ako znamo da ćemo narednih pola sata igrati.

AI je drugačiji. Želimo da radi jednako brzo kao aplikacija, ali mu treba memorije koliko i igri. Čak i najmanji AI modeli imaju nekoliko gigabajta, višestruko više od prosečne aplikacije od par stotina megabajta. Učitavanje aplikacije u memoriju svaki put bi bilo nepodnošljivo sporo. Zato se AI model drži stalno u RAM-u, spreman za korišćenje, ali to ujedno znači da manje memorije ostaje za aplikacije i igre.

Prošle godine, Google je igrao na sigurno sa Pixel 9 serijom. Model sa 12 GB RAM-a sav prostor ostavljao je aplikacijama, a AI se učitavao samo po potrebi. S druge strane, Pixel 9 Pro modeli sa 16 GB RAM-a rezervisali su skoro 3 GB za AI, koji je uvijek bio spreman. Obični korisnici možda nisu ni primetili razliku, ali oni koji su intenzivno koristili AI funkcije sigurno su osetili dodatnu brzinu.

Izvor: Android Authority

Google je rešio da promijeni taktiku kod Pixel 10 serije. Sada i standardni model rezerviše oko 3 GB RAM-a za AI, nudeći brzinu sličnu Pro telefonima, ali uz manji prostor za aplikacije i igre.

Ponovo je potvrđeno da se Google-ov AICore servis i TPU unutar Tensor G5 čipseta nalaze upravo u tom rezervisanom dijelu memorije, što znači da taj RAM nije dostupan ni kada velika igra ili multitasking popune slobodne resurse. Da li je to dobro ili loše? Android Authority objašnjava da "zavisi".

Izvor: Google

AI je centralni dio Pixel iskustva, a Google očigledno računa da će korisnici redovno koristiti Live Voice Translate, transkripciju propuštenih poziva, Pixel Journal i druge AI funkcije koje telefone čine posebnim. Držanje Nano modela u RAM-u obezbeđuje da se sve to pokrene brzo i bez zastoja.

Za svakodnevnu upotrebu, oko 8 GB slobodnog RAM-a i dalje je dovoljno za više aplikacija, pa čak i poneku igru, bez zatvaranja procesa u pozadini. Ipak, iako će Pixel 10 zadovoljiti ogromnu većinu, najzahtevniji korisnici će verovatno i dalje radije birati Pro modele sa 16 GB. S druge strane, ako AI rijetko koristite, činjenica da su 3 GB memorije trajno zaključana i besposlena može djelovati kao protraćen potencijal.

(MONDO)