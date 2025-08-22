Ne sjećate se kako se zove kafić u kom ste nedavno bili? Google Maps dobija novu funkciju koja pamti umjesto vas

Google Maps uskoro će moći da vam pomogne da se prisjetite gde ste bili - i da to filtrirate po potrebi.

Izvor: Bilanol / Shutterstock.com

Ako vam se desilo da ne možete da se sjetite u koju ste radnju svratili prije par dana, ili želite da podelite lokaciju restorana gdje ste jeli ukusan obrok, Google Maps uskoro dobija funkciju koja će vam na jednom mjestu pokazati sva mjesta koja ste nedavno posjetili.

Kada otvorite karticu "You" u Google Maps aplikaciji, vidjećete deo "Your lists", gde se nalaze liste kao što su Friends, Favorites, Saved trips i druge. U 25.34.00.796159725 verziji aplikacije, Android Authority otkrio je da će iznad tih lista biti dodata nova sekcija pod nazivom "Your recent places" (Nedavno posećena mesta).

Kao što i samo ime kaže, "Your recent places" prikazuje listu svih lokacija koje ste nedavno posjetili. Iznad te liste nalazi se i niz opcija za filtriranje rezultata: Oblast, Kategorije, Sačuvano i Istorija mapa. Svaki od njih nudi više načina za pretragu. Na primjer, kada odaberete Kategorije, moći ćete da filtrirate po opcijama kao što su Hrana i piće, Kultura, Šoping, Atrakcije i Hoteli.

Pored svake lokacije na listi nalazi se ikonica "Bookmark" i meni sa tri tačkice. "Bookmark" opcija omogućava da sačuvate lokaciju na neku listu, dok meni otvara dodatne opcije - deljenje lokacije, pregled poseta i istorije na mapama, ili brisanje lokacije iz istorije.

(MONDO)