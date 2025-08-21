Pixel 10 serija: Magnetno punjenje i Tensor čipset kakav do sada niste vidjeli

Šta je to što nude novi telefoni Pixel 10 serije? Saznajte u nastavku.

Izvor: YouTube / Made by Google

Kompanija Google predstavila je telefone Pixel 10 serije - Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL. Novi flagship modeli dolaze sa Tensor G5 čipsetom, Qi2 magnetnim bežičnim punjenjem i naprednim AI funkcijama, i to po istim cijenama kao prošle godine.

Najveća promjena leži u srcu uređaja - Tensor G5 čipsetu. Po prvi put, Google je za proizvodnju izabrao fabriku TSMC, umjesto dosadašnjeg partnera Samsunga. Rezultat? Novi čip je čak 34% brži od prethodnika, a performanse u AI zadacima su poboljšane za 60%.

Izvor: Google

Zanimljivo, uređaji Pixel 10 serije su prvi među velikim proizvođačima sa punom Qi2 podrškom. Telefoni imaju Pixelsnap magnetni prsten na poleđini, kompatibilan i sa Qi2 dodacima i sa Apple MagSafe-om. Google je pripremio i propratne dodatke: magnetnu stanicu, prenosivi modul za punjenje i držač / prsten koji služi i kao stalak.

Brzina bežičnog punjenja je do 15 W kod Pixel 10 i 10 Pro, dok Pro XL uz Qi2.2 standard ide do 25 W.

Izvor: Google

Pixel 10 je dobio telefoto kameru sa 5x optičkim zumom, sa senzorom rezolucije 10,8 MP, dok je glavni modul "oslabio" na 48 MP (u odnosu na prošlogodišnjih 50 MP). Tu je i ultraširokougaona kamera od 13 MP.

Pixel 10 Pro i Pro XL imaju glavni 50 MP senzor (1/1,3"), poboljšan 48 MP ultraširokougaoni i napredniji telefoto objektiv iste rezolucije.

Najveća softverska novina je Magic Cue. Pomoću ove funkcije AI sam pronalazi adresu u mejlu i predlaže da je ubacite u čet, a pri pozivu avio-kompaniji, na primjer, prikazuje broj rezervacije. Sve radi lokalno, bez čuvanja podataka.

Ostali AI alati uključuju AI Camera Coach, koji savjetuje kako da kadrirate, unaprijeđeni Magic Editor sa tekstualnim komandama, AI dnevnik bilježaka, automatske emotikone i prevodilac koji prevodi i imitira glas sagovornika.

Izvor: Google

Baterije su ovaj put blago većeg kapaciteta: Pixel 10 - 4.970 mAh, Pixel 10 Pro - 4.870 mAh, Pro XL - 5.200 mAh. Ekrani su svjetliji, ali iste veličine - 6,3 inča kod Pixel 10 i 10 Pro, 6,8 inča kod Pro XL.

Prodaja Pixel 10, 10 Pro i 10 Pro XL telefona počinje 28. avgusta, a cijene su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu: 799, 999 i 1.199 dolara. Ono što je posebno važno da kupci znaju - Pixel 10 i 10 Pro startuju sa 128 GB interne memorije, dok Pro XL kreće od 256 GB.

(MONDO/SmartLife)