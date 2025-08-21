logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Najbolji jeftini tableti" prelaze na Android: Amazon više ne može da sluša žalbe kupaca

"Najbolji jeftini tableti" prelaze na Android: Amazon više ne može da sluša žalbe kupaca

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Amazon je odlučio da svoje Fire tablete prebaci na "pravi" Android.

fire tableti prelaze na android Izvor: Amazon

Amazon Fire tableti, koje mnogi smatraju za najbolje jeftine tablete na tržištu, uskoro bi mogli da dožive veliku promjenu. Umjesto trenutnog Fire OS operativnog sistema (zasnovanog na Android-u), nove modele pokretaće pravi Android.

Prelazak na Android je projekat na kome Amazon radi već nekoliko godina, a odluka je donijeta nakon brojnih pritužbi korisnika na Fire OS, saznaje Reuters.

Navodno, prvi Fire tablet koji će raditi na pravom Android-u stiže sljedeće godine i koštaće 400 dolara. Iako je, vjerovatno, u pitanju "premijum" model, to je znatno viša cijena od one na koju su kupci navikli - pogotovo oni koji su za "smiješan novac" svoj uređaj kupili za Crni petak ili Amazon Day. Uprkos tome, kompanija se nada da će prelaskom na Android značajno povećati prodaju svojih tableta.

Ipak, postoji caka - Amazon će koristiti AOSP verziju Android-a, pa Google aplikacije, kao i do sada, neće biti unaprijed instalirane.

(MONDO/SmartLife)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tablet Amazon android

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS